Kaleidoskop 2023: Deretan Artis yang Operasi Plastik di 2023

BEBERAPA artis tanah air mengubah penampilannya dengan melakukan operasi plastik di tahun 2023 iniZ Demi menunjang penampilan, mereka rela untuk merombak bentuk wajah salah satunya dengan operasi plastik.

Meski harus merogok kocek cukup dalam dan merasakan sakit karena harus dioperasi, tak masalah bagi mereka karena hasil yang didapat pun sebanding dengan apa yang mereka harus rasakan.

Bahkan, mereka sampai rela terbang ke luar negeri demi mendapatkan hasil yang terbaik dan tentunya membuat orang-orang yang melihatnya, pangling dibuatnya.

Berikut deretan artis Indonesia yang melakukan operasi plastik di tahun 2023, dirangkum dari berbagai sumber:

Titi DJ

Titi DJ bikin netizen heboh dengan penampilan terbarunya di awal tahun 2023. Ternyata, Titi DJ baru saja melakukan operasi di bagian wajahnya.

Titi DJ memang sengaja melakukan operasi demi terlihat lebih muda dan segar serta tidak perlu memakai makeup yang terlalu tebal untuk menutupinya. Dia juga ingin kulit wajah dan lehernya tetap kencang memasuki usianya yang ke 57 tahun.

Bahkan, dia rela terbang ke Korea Selatan demi melakukan operasi anti-aging pada Januari 2023 lalu. Operasi yang dijalaninya membuat penampilannya begitu menawan meski tanpa polesan make-up. Wajahnya pun terlihat fresh tanpa ada kerutan. Dia melakukN operasi Face Lift, Forehead Lift, Neck Lift, Lower Blepharoplasty dan Fat Graft.

Lucinta Luna

Bukan Lucinta Luna namanya kalau tak berhasil mencuri perhatian netizen. Dia sempat bikin netizen heboh lantaran ketagihan mempermak wajahnya dengan berkali-kali melakukan operasi di beberapa bagian wajahnya.

Lucinta Luna seringkali membuat netizen geleng-geleng kepala karena terus berusaha agar mendapatkan wajah yang mirip dengan Lisa BLACKPINK.

Bahkan, dia mengubah bentuk hidungnya yang terlalu mancung dan sering dicap seperti pinokio. Lagi-lagi hal itu dilakukan demi mewujudkan keinginannya tampil mempesona seperti Lisa BLACKPINK.

Tak berhenti sampai disitu, Lucinta Luna juga melakukan operasi mata. Bukan lagi Lisa BLACKPINK yang menjadi inspirasinya kali ini, melainkan rekan Lisa di BLACKPINK, Jennie.