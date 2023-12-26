Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kapan Usia Terbaik Anak Mulai Berkompetisi? Ini Penjelasannya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |10:00 WIB
Kapan Usia Terbaik Anak Mulai Berkompetisi? Ini Penjelasannya
Usia anak berkompetisi. (Foto: Freepik.com)
MENGAJARKAN anak berkompetisi sejak dini, tentu memiliki banyak manfaat. Hal ini mampu meningkatkan kecerdasan, ketangkasan, menumbuhkan jiwa sportivitas, meningkatkan rasa percaya diri, dan masih banyak lagi.

Kompetisi sendiri tak hanya di bidang akademik, tapi juga non akademik, seperti menggambar, mewarnai, hingga olahraga. Melihat pentingnya berkompetisi, sebenarnya usia berapa sih olahraga kompetisi bisa mulai dilatih ke anak-anak?

Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga & Ketua Bidang Penelitian Pengembangan dan Survei Keprofesian Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) DR dr Listya Tresnanti Mirtha, SpKO mengatakan kalau dilihat secara fisik, sebenarnya anak bisa ikut berkompetisi saat usia remaja, di mana anak-anak itu memiliki kekuatan individu.

"Kalau penekanan individunya bisa, tandanya dia sudah bisa berkompetisi, nah ini ada di fase remaja," ujar dr Listya dalam webinar baru-baru ini.

Olahraga Anak

