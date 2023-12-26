Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Sedikit Tidur Bisa Jaga Tubuh Tetap Fit dan Sehat? Ini Penjelasan Dokter

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |13:58 WIB
Sedikit Tidur Bisa Jaga Tubuh Tetap Fit dan Sehat? Ini Penjelasan Dokter
Kurang tidur bisa bikin badan tetap sehat? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MEMASUKI libur natal dan tahun baru (Nataru) membuat masyarakat memiliki banyak kegiatan untuk bersenang-senang. Tidak sedikit dari mereka yang kini mempunyai waktu tidur terbatas dan memanfaatkan momen liburan untuk bersenang-senang.

Berkaca dari kondisi itu, apakah tidur sedikit dapat membuat tubuh tetap fit dan sehat?

Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Profesor Zubairi Djoerban menjelaskan ada baiknya pada jam tidur tidak memiliki waktu yang sedikit, atau dengan kata lain memiliki kualitas jam tidur yang cukup.

“Perlu diingat bahwa tidur cukup itu sangat penting. Kalau tidurnya kurang, maka harus menjaga kualitas tidur agar baik dan tidur yang dalam. Saya beberapa kali kurang tidur, kemudian yang saya lakukan ya mencicil tidur,” kata Profesor Zubairi, dikutip dalam akun X miliknya @ProfesorZubairi, Selasa (26/12/2023).

Tidur

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
