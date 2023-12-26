Tips Memilih Tempat Makan dan Minum yang Aman bagi Anak

JENIS tempat makan dan minum untuk anak-anak sangat beragam dan menarik perhatian. Mulai dari bentuk hingga warna yang beragam membantu anak meningkatkan nafsu makan saat membawanya.

Namun memilih tempat makan dan minum untuk anak tidak boleh sembarangan lho. Sebab banyak bahan di dalam tempat makan dan minum yang mengandung zat kimia berbahaya.

Dokter Spesialis Anak, dr. Harun Albar, SpA M.kes menjelaskan kandungan Bisfenol A atau dikenal dengan BPA terdapat di dalam kandungan beberapa tempat makan dan minum anak. Kandungan ini berbahaya bagi kesehatan dan dapat mengganggu tumbuh kembang sang anak.

"BPA itu biasanya ditandai dengan segitiga nomor 7 pada kemasannya. Nah zat ini bisa larut saat kena panas, bahaya banget nih kalau kecampur sama makanan minuman anak," ujar dr Harun dalam cuitannya di X @harun_albar, Rabu (27/12/2023).