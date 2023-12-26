5 Manfaat Kesehatan Berjemur Sinar Matahari, Bikin Kualitas Tidur Lebih Baik

SINAR matahari mungkin dihindari oleh sebagian orang, tetapi tahukah berjemur sinar matahari memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh?

Namun, hal ini tergantung pada warna kulit, usia, riwayat kesehatan, pola makan, hingga tempat tinggal Anda. Dikutip dari WebMD, Rabu (27/12/2023) secara umum, para ilmuwan berpendapat bahwa 15 menit hingga 30 menit adalah waktu berjemur yang tepat bagi Anda yang memiliki kulit gelap.

Rentang waktu itu tepat untuk mendapatkan hasil maksimal tanpa menimbulkan masalah kesehatan. Berikut beberapa manfaat kesehatan dari Sinar Matahari yang perlu diketahui. Yuk Disimak!

1. Vitamin D

Sinar UV matahari membantu tubuh Anda mendapatkan vitamin D, yang penting untuk tulang, sel darah, dan sistem kekebalan tubuh. Vitamin D juga membantu menyerap dan menggunakan mineral tertentu, seperti kalsium dan fosfor.

Meskipun kebanyakan orang mendapatkan cukup vitamin D dari makanan, anak-anak yang tidak mendapatkan vitamin D dapat terkena rakhitis, yang melembutkan dan melemahkan tulang mereka.

2. Tidur yang Lebih Baik

Mata membutuhkan cahaya untuk membantu mengatur jam internal tubuh Anda. Sinar matahari pagi khususnya, membantu orang untuk tidur dengan lebih baik pada malam hari. Hal ini mungkin menjadi lebih penting seiring bertambahnya usia karena mata kurang mampu menerima cahaya, dan Anda lebih mungkin juga mengalami masalah tidur.

3. Kesejahteraan Emosional

Sinar matahari membantu meningkatkan serotonin di otak yang dapat memberi lebih banyak energi serta membantu Anda tetap tenang, positif, dan fokus. Dokter terkadang mengobati gangguan afektif musiman dan jenis depresi lain yang terkait dengan rendahnya tingkat serotonin dengan cahaya alami atau buatan.

4. Kesehatan Mata

Sinar matahari dalam jumlah cukup, cenderung menghindarkan Anda dari masalah penglihatan seperti rabun jauh. Namun perlu diingat, bahwa terlalu banyak sinar matahari langsung bisa melukai mata Anda. Hal ini dapat menyebabkan penglihatan kabur dan meningkatkan peluang terkena katarak.