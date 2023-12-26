Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Perbedaan Depresi, Cemas dan Stres, Gangguan Mental yang Rentan Dialami Gen Z

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |22:49 WIB
Perbedaan Depresi, Cemas dan Stres, Gangguan Mental yang Rentan Dialami Gen Z
Mengenal gangguan kecemasan yang sering dialami gen Z. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BELAKANG ini, istilah gangguan mental seperti depresi, cemas, dan stres banyak dibahas di kalangan masyarakat. Hal itu terjadi karena berbagai faktor, mulai dari tekanan dari lingkungan keluarga, teman sebaya, hingga tempat kerja.

Ternyata gangguan kesehatan mental ini juga rentang dialami oleh Gen Z lho. Bahkan menurut Survey Indonesia National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) tahun 2022 menemukan, satu dari tiga remaja Indonesia yang berusia 10 - 17 tahun memiliki masalah kesehatan mental.

Sementara satu dari dua puluh remaja Indonesia memiliki gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. Angka ini setara dengan 15,5 juta dan 2,45 juta remaja.

Banyak orang yang menganggap depresi, stres, dan kecemasan adalah gangguan yang sama. Padahal ketiganya berbeda lho. Nah kali ini MNC Portal akan merangkum perbedaan antara depresi, cemas, dan stres, seperti dilansir dari berbagai sumber, Selasa (26/12/2023).

Pengertian depresi, cemas dan stres

Kesehatan mental

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang berbicara masalah depresi, stres, dan kecemasan. Mereka menggambar ketiga gangguan kesehatan mental ini sama, padahal berbeda lho.

Dilansir dari Psychology on Parade, depresi biasanya mengacu pada pengalaman dimana seseorang merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan sesuatu. Biasanya seseorang yang depresi juga mengalami pola tidur yang berubah, tidak nafsu makan, merasa bersalah, kehilang motivasi, dan biasanya menarik diri.

Sementara itu, stres biasanya ditandai dengan perasaan lelah. Orang yang stres juga mengalami gangguan masalah tidur dan merasa cemas. Mereka merasa tertekan pada suatu hal, baik itu pekerjaan atau lingkungan sekitar.

Dan kecemasan adalah perasaan takut atau ketakutan akan terjadinya sesuatu yang buruk. Kecemasan dapat bersifat umum atau spesifik pada suatu tempat, situasi sosial atau suatu hal (fobia).

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/487/3144233/4_metode_pengobatan_atasi_gangguan_kesehatan_mental-PSuN_large.jpg
4 Metode Pengobatan Atasi Gangguan Kesehatan Mental
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/487/3144200/8_mitos_dan_fakta_seputar_masalah_kesehatan_mental_jangan_salah_kaprah_ya_mom-oVGb_large.jpg
8 Mitos dan Fakta Seputar Masalah Kesehatan Mental, Jangan Salah Kaprah Ya Mom!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/487/3144189/mom_kenali_7_jenis_gangguan_kesehatan_mental_ini_jangan_mendiagnosa_sendiri_ya-mhjD_large.jpg
Mom, Kenali 7 Jenis Gangguan Kesehatan Mental Ini! Jangan Mendiagnosa Sendiri Ya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/487/3144171/kenali_tanda_tanda_masalah_kesehatan_mental_bingung_hingga_mengisolasi_diri-Auay_large.jpg
Kenali Tanda-Tanda Masalah Kesehatan Mental, Bingung hingga Mengisolasi Diri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/481/3144101/apa_itu_kesehatan_mental_yuks_simak_penjelasannya-dUqp_large.jpg
Apa itu Kesehatan Mental? Yuk Simak Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/481/3142054/sosok_kate_middleton_dalam_perjuangan_sang_adik_hadapi_kesehatan_mental-frmU_large.jpg
Sosok Kate Middleton dalam Perjuangan sang Adik Hadapi Kesehatan Mental
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement