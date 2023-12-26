Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Dukung Kampanye Go Green, Rumah Sakit Mulai Gunakan Panel Tenaga Surya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |19:41 WIB
Dukung Kampanye Go Green, Rumah Sakit Mulai Gunakan Panel Tenaga Surya
Rumah sakit mulai terapkan go green untuk cegah pemanasan global. (Foto: Freepik.com)
SUHU panas yang meningkat di beberapa negara termasuk Indonesia merupakan dampak dari fenomena pemanasan global. Oleh sebab itu masyarakat perlu bergerak, salah satunya dengan mendukung kampanye go green demi kesejahteraan lingkungan.

Salah satu langkah mendukung go green dan mencintai lingkungan ialah mulai menerapkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk kebutuhan berskala kecil maupun besar. Penerapan ini pun mulai diaplikasikan ke fasilitas umum salah satunya rumah sakit di kawasan Bekasi Timur, Jawa Barat.

Dimulai dari fasilitas publik, penerapan panel tenaga surya ini bertujuan untuk mendukung kampanye go green yang ramah lingkungan.

“Seperti diketahui, isu pemanasan global telah menjadi perhatian seluruh dunia saat ini, termasuk kami di industri kesehatan. Pastinya dibutuhkan energi yang besar untuk operasional pelayanan kesehatan sehari-harinya,” kata Leona A. Karnali, CEO Primaya Hospital Group, saat ditemui di kawasan Bekasi Timur, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Rumah Sakit

Sementara itu, salah satu penyebab dari pemanasan global berlebih adalah penggunaan energy fosil yang terlalu banyak, seperti batu bara dan minyak bumi. Karenanya, panel surya pun diharapkan bisa jadi langkah tepat untuk mendukung kampanye go green yang ramah lingkungan.

Sebagai informasi, panel surya yang mulai digunakan di fasilitas publik ini dapat menghasilkan energi bersih sebanyak 524 ribu kWh setiap tahunnya atau setara dengan penekanan emisi karbon sebesar 469 ribu kilogram per tahun.

