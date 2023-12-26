10 Ide Wisata Seru Liburan Tahun Baru 2024 di Indonesia Aja, Gak Bikin Boring!

LIBURAN tahun baru momen spesial untuk berwisata. Ada beberapa ide seru yang bisa dicoba untuk menikmati masa libur pada pergantian tahun. Tak perlu bepergian jauh, Indonesia menyajikan berbagai opsi menarik untuk merayakan momen istimewa ini.

Dari destinasi wisata yang kaya budaya hingga pengalaman kuliner yang menggoda, Okezone akan membahas berbagai ide seru yang dapat Anda coba untuk menyambut tahun baru dengan penuh semangat

Berikut pilihannya:

1. Wisata Ransel Keliling Bali

Anda bisa mengisi waktu liburan dengan menjelajahi keindahan alam Bali sambil membawa ransel. Ada banyak tempat menarik yang bisa dieksplor, seperti gunung, bukit, dan pantai yang memesona. Jangan lupa untuk merasakan kelezatan kuliner khas Bali sambil berbaur dengan masyarakat lokal.

2. Wisata Kuliner di Bandung, Jawa Barat

Bandung dikenal sebagai "kota kembang" dan menjadi surga bagi pecinta kuliner. Di sini, Anda dapat menikmati hidangan lezat, mulai dari yang khas seperti ulukutek leunca, seblak, batagor, hingga nasi tutug oncom. Tidak hanya itu, jajanan tradisional yang telah menjadi warisan melegenda juga dapat dinikmati.

Kafe di Jalan Braga Bandung

3. Wisata Petualangan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur

Labuan Bajo diakui sebagai pintu gerbang menuju surga tersembunyi di Indonesia Timur, yakni Taman Nasional Komodo. Anda bisa menjelajahi lautan menggunakan kapal phinisi, sambil singgah di pulau-pulau ikonik seperti Padar, Rinca, dan Komodo. Persiapkan peralatan

snorkeling Anda karena Taman Nasional Komodo terkenal dengan keindahan bawah laut yang memukau.

4. Wisata Selam di Raja Ampat, Papua Barat Daya

Raja Ampat memegang predikat sebagai tujuan wisata menyelam yang sangat diminati. Terdapat beberapa lokasi menarik untuk menjelajahi keindahan bawah laut, seperti Cross Wreck, Batu Lima, dan Pulau Misool.

Surga bawah laut Raja Ampat

5. Wisata Mewah di Bintan, Kepulauan Riau

Nikmati pesona pantai dan nikmati kemewahan wisata di Bintan, Anda dapat merasakan kesejukan pantai sambil menikmati fasilitas modern.

Bintan menawarkan berbagai resort mewah untuk mempercantik liburan tahun baru Anda.

6. Wisata Budaya di Danau Toba

Desa Wisata Huta Tinggi di Samosir, Sumatera Utara, masuk dalam Geosite UNESCO dan meraih peringkat dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Tempat ini menawarkan keindahan alam dan keunikan budaya Suku Batak Toba, lengkap dengan atraksi seni dan tarian.

Danau Toba (Okezone.com/Pradita)

7. Wisata Kota di Jakarta

Sambut tahun baru dengan menjelajahi destinasi kekinian di Jakarta. Nikmati keindahan Tokyo Riverside PIK 2 atau santai berpiknik di Hutan Kota GBK untuk pengalaman liburan yang berbeda di ibu kota.