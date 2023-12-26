Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Acara Tahun Baru Seru di Jakarta, Banyak yang Gratis Loh!

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |07:01 WIB
5 Acara Tahun Baru Seru di Jakarta, Banyak yang Gratis Loh!
Ilustrasi malam tahun baru (Foto: Arthur Chauvineau/Unsplash)
A
A
A

MALAM pergantian tahun hanya tinggal menghitung hari. Momen pergantian tahun ini sering kali dirayakan dengan meriah oleh banyak orang.

Di kota-kota besar seperti Jakarta, sering kali ada pesta musik hingga perayaan kembang api yang meriah. Tentu momen ini bisa membuat hati semakin bahagia menyambut tahun baru.

Semakin menyenangkan ketika Anda mengetahui jika tidak semua acara pergantian tahun baru itu bayar. Ada beberapa yang disajikan secara gratis untuk masyarakat.

Jika Anda warga Jakarta dan masih bingung memilih tempat untuk menghabiskan malam tahun baru, berikut ini lima acara tahun baru yang bisa Anda datangi di Jakarta.

1. Ancol

Sama seperti tahun 2023, kali ini pun Ancol kembali mengadakan perayaan tahun baru 2024. Kabar ini telah dibagikan langsung melalui akun Instagram official Ancol @ancoltamanimpian.

Acara Malam Tahun Baru di Ancol

(Foto: Instagram/@ancoltamanimpian)

Dalam salah satu unggahan Instagram-nya, Ancol akan mengadakan konser Gempita 2024 di Pantai Carnaval Ancol mulai pukul 21.00 WIB. Adapun musisi yang turut menghibur yakni The Changcuters, Rhoma Irama & Soneta, Jamila, Anna Zanet.

2. Taman Mini Indonesia Indah (TMII)

Akun Instagram Taman Mini Indonesia Indah @tmiiofficial telah mengumumkan acara untuk perayaan tahun baru. Dengan bertajuk 'One There Land' akan ada berbagai macam aktivitas seru yang bisa dilakukan oleh masyarakat di daerah Jakarta.

Acara Malam Tahun Baru di TMII

(Foto: Instagram/@tmiiofficial)

Mulai dari 21 Desember 2023 hingga 1 Januari 2024 akan ada banyak musisi keren yang akan menghibur para pengunjung.

Mulai dari Hindia, Dikta, Aldi Taher, dan masih banyak lagi penyanyi yang belum diumumkan namanya. Untuk mengetahui info terbarunya bisa langsung memantau akun Instagram official Taman Mini Indonesia Indah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/408/3101217/wave_of_glamour_with_anggun_sukses_digelar_di_bali-DRQh_large.jpg
Wave of Glamour with Anggun Sukses Digelar di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/549/3100202/4_rekomendasi_tempat_wisata_di_kabupaten_sampang_untuk_liburan_tahun_baru-XSx9_large.jpg
4 Rekomendasi Tempat Wisata di Kabupaten Sampang untuk Liburan Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/406/3100137/5_hotel_untuk_rayakan_malam_tahun_baru_di_malang_dan_batu-EzR7_large.jpg
5 Hotel untuk Rayakan Malam Tahun Baru di Malang dan Batu, Pesta Kembang Api hingga Lihat Sunrise Pertama di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/01/406/2947913/cerita-sulitnya-pulang-usai-pesta-tahun-baru-di-bundaran-hi-netizen-tiba-tiba-ingat-padang-mahsyar-8gDjIWMalr.JPG
Cerita Sulitnya Pulang Usai Pesta Tahun Baru di Bundaran HI, Netizen: Tiba-Tiba Ingat Padang Mahsyar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/01/406/2947900/potret-kilau-kembang-api-dalam-perayaan-malam-tahun-baru-di-pantai-ancol-r2e2SReVp3.JPG
Potret Kilau Kembang Api dalam Perayaan Malam Tahun Baru di Pantai Ancol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/01/406/2947783/tak-seperti-indonesia-pakistan-larang-perayaan-tahun-baru-sebagai-bentuk-solidaritas-atas-palestina-gNP1ghD8vp.JPG
Tak seperti Indonesia, Pakistan Larang Perayaan Tahun Baru sebagai Bentuk Solidaritas atas Palestina
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement