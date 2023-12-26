5 Acara Tahun Baru Seru di Jakarta, Banyak yang Gratis Loh!

MALAM pergantian tahun hanya tinggal menghitung hari. Momen pergantian tahun ini sering kali dirayakan dengan meriah oleh banyak orang.

Di kota-kota besar seperti Jakarta, sering kali ada pesta musik hingga perayaan kembang api yang meriah. Tentu momen ini bisa membuat hati semakin bahagia menyambut tahun baru.

Semakin menyenangkan ketika Anda mengetahui jika tidak semua acara pergantian tahun baru itu bayar. Ada beberapa yang disajikan secara gratis untuk masyarakat.

Jika Anda warga Jakarta dan masih bingung memilih tempat untuk menghabiskan malam tahun baru, berikut ini lima acara tahun baru yang bisa Anda datangi di Jakarta.

1. Ancol

Sama seperti tahun 2023, kali ini pun Ancol kembali mengadakan perayaan tahun baru 2024. Kabar ini telah dibagikan langsung melalui akun Instagram official Ancol @ancoltamanimpian.

(Foto: Instagram/@ancoltamanimpian)

Dalam salah satu unggahan Instagram-nya, Ancol akan mengadakan konser Gempita 2024 di Pantai Carnaval Ancol mulai pukul 21.00 WIB. Adapun musisi yang turut menghibur yakni The Changcuters, Rhoma Irama & Soneta, Jamila, Anna Zanet.

2. Taman Mini Indonesia Indah (TMII)

Akun Instagram Taman Mini Indonesia Indah @tmiiofficial telah mengumumkan acara untuk perayaan tahun baru. Dengan bertajuk 'One There Land' akan ada berbagai macam aktivitas seru yang bisa dilakukan oleh masyarakat di daerah Jakarta.

(Foto: Instagram/@tmiiofficial)

Mulai dari 21 Desember 2023 hingga 1 Januari 2024 akan ada banyak musisi keren yang akan menghibur para pengunjung.

Mulai dari Hindia, Dikta, Aldi Taher, dan masih banyak lagi penyanyi yang belum diumumkan namanya. Untuk mengetahui info terbarunya bisa langsung memantau akun Instagram official Taman Mini Indonesia Indah.