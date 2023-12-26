Pastikan Suasana Libur Nataru Kondusif, Sandiaga: TMII Siap Terima Lonjakan Wisatawan

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno memastikan suasana libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) di salah satu destinasi unggulan tanah air, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta pada Selasa, 26 Desember 2023 tetap aman, nyaman, dan kondusif.

Sandiaga meninjau beberapa titik di TMII mulai dari area konser OneThereLand, area kuliner UMKM, Tourist Information Centre (TIC), Anjungan Provinsi Riau, Panggung Budaya, serta Taman Archipelago (Dancing Fountain).

"Dapat saya pastikan destinasi unggulan ini siap menerima lonjakan kunjungan di liburan Nataru ini. Antisipasinya (sekitar) 50.000 pengunjung saat puncak perayaan akhir tahun 31 Desember nanti," kata Sandiaga, menukil laman Kemenparekraf.

Dari proyeksi 107 juta pergerakan masyarakat saat liburan Nataru tahun ini, Ia mengatakan lebih dari 60 persen akan melakukan kegiatan wisata. Oleh karenanya, wisata-wisata unggulan seperti TMII dan destinasi favorit lainnya harus dapat mengantisipasi lonjakan kunjungan wisatawan.

(Foto: Biro Komunikasi Kemenparekraf)

Ia menilai Taman Mini Indonesia Indah (TMII) sudah sangat siap dalam menyambut wisatawan. Hal ini terlihat dari berbagai atraksi yang disiapkan termasuk suguhan-suguhan dari tiap anjungan provinsi di TMII.

Begitu juga dengan penambahan suguhan wisata kuliner serta belanja dengan melibatkan pelaku UMKM.

"Tadi kami juga mengecek kesiapan wisata kuliner, wisata belanja untuk fesyen serta kriya. Beberapa anjungan juga telah menyiapkan tari-tarian, atraksi untuk menyambut nanti kedatangan wisatawan yang kita harapkan akan menggeliatkan ekonomi," ujar Sandiaga.

Ia juga mengapresiasi komitmen TMII dalam menghadirkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan dengan menambah jumlah kendaraan listrik sebagai alat transportasi utama wisatawan di dalam kawasan TMII.

(Foto: Biro Komunikasi Kemenparekraf)

"TMII juga menyiapkan feeder gratis dari dan ke stasiun LRT. Jadi saya sarankan masyarakat untuk liburannya di #IndonesiaAja dan Taman Mini (Indonesia Indah) ini sudah sudah siap untuk menerima kunjungan para wisatawan," ujar Sandiaga.

Terkait dengan Covid-19 yang belakangan meningkat, mantan Wagub DKI Jakarta itu memastikan kondisinya masih terkendali. Namun dirinya tetap mengimbau agar wisatawan tetap meningkatkan kewaspadaan dengan menerapkan protokol kesehatan.

"Pengelola destinasi agar menyiapkan mitigasi saat wisatawan membludak agar tetap ada crowd control, ada pengelolaan penumpukan pengunjung. Jadi kalau dilihat di Taman Mini ini karena tempatnya luas ini bisa disebar kegiatannya di beberapa titik. Jadi masyarakat silakan berwisata dengan penuh kewaspadaan," ujar Sandiaga.