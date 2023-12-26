Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Gibran Bilang Kunjungan Wisatawan ke Solo Lebih Banyak dari Jogja, tapi Faktanya Kok Begini?

Erfan Erlin , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |20:01 WIB
Gibran Bilang Kunjungan Wisatawan ke Solo Lebih Banyak dari Jogja, tapi Faktanya Kok Begini?
Penumpang kereta api di Stasiun Yogyakarta. (Foto: MPI/Erfan Erlin)
A
A
A

CALON wakil presiden nomor urut 2 yang juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengklaim jika jumlah wisatawan ke Solo lebih banyak dibandingkan yang datang ke Yogyakarta dalam debat cawapres beberapa waktu lalu. Namun faktanya penumpang kereta api tujuan Yogyakarta jauh lebih banyak dibandingkan ke Solo.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 6 Yogyakarta yang wilayah operasionalnya mencakup dari Purworejo hingga Solo, ternyata jumlah penumpang yang turun paling banyak adalah di Yogyakarta. Bahkan sejak dulu, selalu Yogyakarta lebih banyak ketimbang dengan Solo.

Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta Krisbiyantoro mengatakan bahwa selama ini stasiun di Daop 6 Yogyakarta yang tertinggi adalah di Stasiun Yogyakarta. Bahkan ketika dibandingkan dengan Stasiun Solo Balapan sendiri selisihnya sangat banyak jumlah penumpang.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
