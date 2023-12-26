Duh! Naik Pesawat Sendirian, Bocah 6 Tahun Malah Terbang ke Tujuan yang Salah

SEORANG anak laki-laki berusia 6 tahun naik pesawat Spirit Airlines sendirian untuk mengunjungi neneknya di Fort Myers, Amerika Serikat. Tapi, bocah Philadelphia malah terbang ke tujuan yang salah ke Orlando, kota besar di Florida.

Pihak maskapai Spirit Airlines langsung membuat pernyataan permintaan maaf kepada keluarga anak tersebut.

Melansir dari CNN, Selasa (26/12/2023, dalam pernyataan Spirit Airlines disebutkan bahwa pada 21 Desember 2023, anak tersebut seharusnya terbang dari Bandara Internasional Philadelphia ke Bandara Internasional Florida Barat Daya di Fort Myers.

BACA JUGA: