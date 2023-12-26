Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Duh! Naik Pesawat Sendirian, Bocah 6 Tahun Malah Terbang ke Tujuan yang Salah

Narissa Nurulita Pamuji , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |20:45 WIB
Duh! Naik Pesawat Sendirian, Bocah 6 Tahun Malah Terbang ke Tujuan yang Salah
Pesawat Spirit Airlines (Instagram @spiritairlines)
A
A
A

SEORANG anak laki-laki berusia 6 tahun naik pesawat Spirit Airlines sendirian untuk mengunjungi neneknya di Fort Myers, Amerika Serikat. Tapi, bocah Philadelphia malah terbang ke tujuan yang salah ke Orlando, kota besar di Florida.

Pihak maskapai Spirit Airlines langsung membuat pernyataan permintaan maaf kepada keluarga anak tersebut.

Melansir dari CNN, Selasa (26/12/2023, dalam pernyataan Spirit Airlines disebutkan bahwa pada 21 Desember 2023, anak tersebut seharusnya terbang dari Bandara Internasional Philadelphia ke Bandara Internasional Florida Barat Daya di Fort Myers.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/18/3059938/as_ingatkan_tak_bisa_selamanya_lindungi_israel-4pSq_large.jpg
Eskalasi di Lebanon Meningkat, AS Ingatkan Tak Bisa Selamanya Lindungi Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/18/3050501/menteri_luar_negeri_as_antony_j_blinken-g4ZJ_large.jpg
AS Ucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/18/3047376/israel_serang_gaza-lWLG_large.jpg
AS Beri Bantuan Rp55 Triliun ke Israel untuk Beli Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/18/3044647/donald_trump-aCWo_large.jpg
Capres AS Donald Trump Diklaim Dukung Solusi Dua Negara  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/03/18/3043689/jet_tempur_super_hornet-Pu5J_large.jpg
Antisipasi Dampak Tewasnya Pemimpin Hamas, AS Kirim Lebih Banyak Jet Tempur ke Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/18/3042130/pemimpin_hamas_ismail_haniyeh-or0k_large.jpg
Pemimpin Hamas Tewas, AS Siap Bantu Israel jika Diserang
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement