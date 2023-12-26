5 Menu Sarapan Praktis dan Sehat, Yogurt hingga Roti Bakar

MENU sarapan praktis berikut ini cocok dikonsumsi sebelum memulai aktivitas sehari-hari. Selain cepat dan praktis dalam penyajian, menu ini juga cocok untuk menambah energi dan meningkatkan kesehatan tubuh.

Sarapan praktis juga menjadi andalan bagi yang tidak suka makan berat di pagi hari. Berikut lima menu yang bisa dijadikan sarapan praktis.

Menu Sarapan Praktis

1. Yoghurt Bar

Yogurt bar adalah alternatif menu sarapan praktis dan sehat. Yogurt bar tinggi serat dengan oats oatwell dan enam multigrains yang bisa melancarkan pencernaan.

Selain kenyang lebih lama berkat kandungan seratnya yang tinggi, Yoghurt bar membantu diet dan menurunkan berat badan.

2. Rolled Oat

Sesuai namanya, rolled oat terbuat dari gandum utuh organik yang digiling lebih tipis dibandingkan oat reguler. Alhasil, rolled oat lebih cepat matang saat dimasak.

Walaupun digiling lebih tipis, nutrisinya tetap utuh dan tidak ada yang terbuang. Untuk memasaknya cukup tambahkan air panas dan diamkan selama lima menit. Rolled oat siap disajikan sebagai santapan di pagi hari.

3. Bubur Ayam Kemasan

Sebagai menu sarapan praktis, bubur ayam kemasan bisa jadi pilihan tepat. Bubur ayam kemasan umumnya dibuat dari beras asli, disertai potongan daging ayam dan sayuran pilihan yang kaya nutrisi, nikmat, higienis dan tentunya halal.

Cara penyajiannya mudah, celupkan dalam air panas 3-5 menit, bubur ayam sudah siap dinikmati.

4. Smoothies atau Jus Buah

Smoothies dan jus buah bisa jadi menu sarapan praktis dan sehat. Bagi penderita diabetes, bisa mengganti gula dengan madu.

Ada sejumlah manfaat dari mengkonsumsi smoothie. Selain meningkatkan asupan serat dan vitamin C, smoothies juga mencegah tekanan darah tinggi.

Dengan warna-warni buah yang cantik, keluarga dan anak-anak pasti semangat untuk sarapan.