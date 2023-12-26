Waspada Kolesterol Tinggi Usai Pesta Tahun Baru, Ini Makanan yang Ampuh Menurunkannya

MENYAMBUT pergantian tahun, tentunya banyak orang yang sudah merencanakan ingin berkumpul bersama keluarga dan sahabat terkasih sambil menikmati berbagai varian daging dan hidangan BBQ yang menggugah selera.

Momen seperti ini yang sering kali membuat seseorang kalap dan lupa untuk mengontrol pola makan. Padahal mengkonsumsi daging secara berlebihan dapat meningkatkan risiko peningkatan kadar kolesterol di dalam tubuh. Sebab daging memiliki kandungan lemak jenuh dan kolesterol yang cukup tinggi.

Berikut beberapa makanan yang dapat membantu Anda menurunkan kadar kolesterol usai kalap makan daging saat tahun baru nanti, dikutip dari berbagai sumber, Selasa (26/12/2023):

1. Buah Beri

Selain lezat dan segar dikonsumsi, aneka buah beri seperti blueberry , stroberi, cranberry, raspberry, dan blackberry memiliki kandungan antioksidan flavonoid anti-inflamasi.

Oleh karenanya buah ini sangat baik untuk kesehatan jantung, utamanya dalam melindungi jantung dari kolesterol jahat dan menurunkan tekanan darah. Kandungan serat dalam buah beri juga cukup tinggi.

2. Gandum

Penelitian menunjukkan bahwa mengkonsumsi gandum secara rutin dapat membantu menurunkan kadar kolesterol yang tinggi dalam tubuh, serta dapat mengurangi risiko terkena penyakit jantung secara signifikan.

Gandum memiliki kandungan serat yang tinggi seperti beta-glukan yang bekerja aktif menurunkan kadar kolesterol dengan menghambat penyerapan kolesterol di saluran pencernaan dan mengeluarkannya melalui kotoran.

3. Alpukat

Alpukat kaya akan kandungan lemak baik di dalamnya. Kandungan buah alpukat dapat membantu meningkatkan high-density lipoprotein (HDL) atau kolesterol baik yang dibutuhkan tubuh.

Oleh karenanya, alpukat dapat meminimalisir faktor risiko penyakit jantung dari tingginya kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Anda bisa mengonsumsi alpukat sebagai pencuci mulut yang sehat setelah pesta makan daging.