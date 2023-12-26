Resep Makan Malam Gulai Ayam, Cocok untuk Disantap Bersama Keluarga

RESEP makan malam hari ini adalah gulai ayam yang punya cita rasa kaya rempah. Gulai ayam tentu saja menjadi makanan yang sudah familiar bagi banyak orang, rasanya yang lezat pun sangat cocok disantap bersama keluarga.

Tapi jangan salah, gulai ayam juga bisa disajikan dengan ketupat lho. Berikut resep gulai ayam seperti dikutip Okezone dari Instagram @tinakitchen.

Bahan-bahan:

700 gram ayam kampung (potong sesuai selera)

4-5 buah kentang

15 butir telur puyuh

500 ml santan kental

Air secukupnya

Garam, gula pasir, merica bubuk secukupnya

Minyak secukupnya

Bumbu halus:

10 siung bawang merah

4 siung bawang putih

2 butir kemiri

1 batang serai ambil putihnya

3 buahh cabai besar merah

10 cabe rawit ( tergantung selera )

2 bh tomat ukuran kecil

3 cm lengkuas

Bumbu cemplung:

2 lembar daun salam

4 lembar daun jeruk

4 buah cengkeh

1/2 sendok teh bubuk kayu manis (batang sekitar 5 cm)

1 buah bunga lawang

2 sendok makan Gula merah

1/2 sendok teh bubuk kunyit

