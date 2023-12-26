Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Makan Malam Chicken Katsu Khas Jepang

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |04:14 WIB
Resep Makan Malam Chicken Katsu Khas Jepang
Chicken Katsu. (Foto: Instagram)




RESEP makan malam kali ini adalah hidangan katsu khas Jepang. Kali ini, katsu yang dibuat adalah chicken katsu yang memiliki kombinasi rasa gurih dan manisnya yang menggugah selera.

Chichken katsu cocok disajikan untuk makan malam. Berikut Okezone rangkumkan resep lengkap chicken katsu seperti dikutip dari buku Semua Orang Bisa Masak, karya Heni Maria :

Bahan

4 potong ayam dada filet, potong tipis

3 sendok makan jeruk nipis

1 sendok teh garam

1 siung bawang putih, haluskan

Tepung terigu

2 buah telur, kocok, untuk bahan pelapis

Tepung panir

Minyak untuk menggoreng

1 mangkuk nasi putih

Saus:

10 sendok makan air kaldu

1 sendok makan soy saus

1 sendok makan gula pasir

½ sendok teh air perasan jeruk lemon

1 buah bawang bombay, iris

1 butir telur, kocok


