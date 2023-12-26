Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Makan Siang Udang Saus Telur Asin

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |03:01 WIB
RESEP makan siang kali ini adalah udang saus telur asin. Saus telur asin memang menjadi salah satu menu andalan yang tidak pernah membosankan untuk disantap.

Nah, kali ini membalurkan saus telur asing dengan udang bisa membuat kita ketagihan loh. Seperti dikutip dari Instagram @lilik_indrayani_81, ini resep udang saus telur asin.

Bahan:

1/2 kg udang, buang kulit, sisakan ekor dan belah punggung udang

6 sendok makan tepung bumbu serba guna (pilih yang crispy)

Tepung bumbu dan terigu secukupnya

Bahan saus :

4 telur asin, ambil kuningnya aja (pilih kuningnya masih berminyak berwarna merah kecoklatan)

200 ml air

3 sendok makan krimer bubuk

1/2 sendok teh merica bubuk

1 sendok makan saus tiram

1/2 sendok teh kaldu bubuk

1/2 sendok teh lebih gula pasir

2 sendok makan margarin

2 iris jeruk nipis, ambil airnya

Irisan daun bawang secukupnya, cukup bagian hijau

4 siung bawang putih, cincang halus

1/2 siung bawang bombay ukuran besar, potong dadu

10 buah cabe kecil / takaran sesuai selera

