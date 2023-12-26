Resep Makan Siang Mangut Ayam

RESEP makan siang hari ini adalah mangut ayam yang cocok untuk jadi bekal. Makanan yang dibuat oleh Chef Martin Praja ini memang lezat dan menggugah selera.

Dengan kuah dan santan, tentu mangut ayam memiliki rasa gurih yang bisa menjadi pilihan tepat. Nah, berikut cara membuatnya seperti dikutip dari Instagram @martinpraja.

Bahan :

1 ekor ayam

1 batang serai

3 cm lengkuas

3 lembar daun salam

5 lembar daun jeruk

1 liter santan

2 sendok teh garam

2 sendok teh kaldu jamur

1/2 sendok teh lada putih

Bumbu halus :

12 buah bawang merah

4 buah bawang putih

4 buah cabe merah besar

5 cm kunyit

3 pcs kemiri

2-3 cm kencur

2 cm jahe

Minyak

