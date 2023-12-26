Zaskia Adya Mecca Punya Anak Berkulit Sensitif, Begini Cara Memilih Pakaian yang Tepat

SEBAGAI orang tua, tentu ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Hal itu juga yang dirasakan oleh artis cantik Zaskia Adya Mecca. Selain pendidikan, Zaskia sangat memperhatikan pakaian yang dia beli untuk anaknya, mengingat ada satu anaknya yang memiliki kulit sensitif.

"Anak aku yang kulitnya sensitif nomor 3, Kaba. Kalau pakai produk mulai dari baju, bantal, sampai sabun itu badannya luka-luka. Kalau aku salah pakai baju, salah bahan langsung digarukin dan luka," ujar Zaskia saat ditemui dalam acara Mooi, di Jakarta pada Selasa (26/12/2023).

Zaskia mengaku sejak lahir anak ketiganya memiliki kulit paling sensitif dibanding saudaranya yang lain. Untuk itu dia harus selektif dalam memilih baju untuk anaknya.

"Cari baju harus yang menyerep keringat, bahannya yang kalau kegesek ke kulit nggak bikin alerginya muncul," katanya.

Dia menambahkan untuk urusan model dirinya tidak pernah memperhatikan. Hal pertama yang paling menjadi perhatiannya adalah bahan dari baju yang akan dibeli.

"Kita sering denger beauty is pain aku nggak setuju, padahal beauty is comfort. Akhirnya nggak bisa enjoy. Jadi buat aku kenyamanan nomor satu," katanya.

"Kita di Indonesia, di Jakarta panasnya luar biasa, cari bahan yang menyerap keringat. Karena anak ini lagi aktif-aktifnya, baju yang menyerap keringat penting banget," katanya.