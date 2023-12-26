Wajib Tahu! Begini Cara Merawat Pakaian agar Bersih dan Awet

Cara merawat pakaian yang baik dan benar. (Foto: AladinMall)

CARA merawat pakaian yang baik dan benar harus Anda ketahui jika ingin pakaian awet dan bisa dipakai kapanpun. Meski tidak sulit, banyak yang belum tahu merawat pakaian dengan baik.

Lantas, bagaimana cara merawat pakaian yang baik dan benar?

Cara Merawat Pakaian

1. Baca Label Perawatan

Luangkan waktu sebentar untuk membaca label perawatan pada setiap pakaian. Anda akan menemukan informasi yang diperlukan untuk memilih suhu air terbaik dan jenis siklus pencucian.

Kain yang berbeda membutuhkan suhu air yang berbeda untuk mempertahankan warna, membersihkan, menghilangkan noda dan kotoran yang berat. Sebagai aturan umum, gunakan air panas untuk menghilangkan bakteri dan air dingin untuk membersihkan pakaian berbahan lembut dan berwarna cerah.

2 Gunakan Deterjen Ramah Lingkungan





Busa pada deterjen umumnya berasal dari zat ammonium lauryl sulfate yang bisa menghasilkan busa yang banyak. Padahal, busa yang banyak tidak ada hubungannya dengan efektivitas kebersihan pakaian.

Justru, busa yang berlebihan ini malah bisa mencemari saluran air dengan mengurangi pasokan oksigen pada mikroorganisme di dalam air.

Oleh karena itu, deterjen ramah lingkungan biasanya diformulasikan khusus yang menghasilkan busa minim namun tetap efektif membersihkan pakaian agar lebih ramah lingkungan. Minim busa, sama dengan hemat air.

3. Gunakan Pelembut dan Pewangi

Sesuai namanya, Pelembut dan pewangi pakaian sangat penting untuk menjaga baju agar lebih lembut dan juga wangi.

Pelembut pakaian bertugas untuk membuat serat baju kita jadi lembut dan halus. Jadi, ketika Anda pegang baju yang memakai pelembut, rasanya langsung terasa halus saat disentuh.

Sementara pewangi pakaian merupakan produk yang dipakaikan ke kain atau pakaian sebagai parfum untuk menghilangkan dan mencegah bau yang tidak sedap. Dengan pewangi, pakaian akan tetap bersih dan harum.