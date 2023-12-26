Advertisement
FASHION

Makna Batik Wahyu Temurun yang Dibeli Ganjar Pranowo di Batik Kedung Gudel

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |19:15 WIB
Makna Batik Wahyu Temurun yang Dibeli Ganjar Pranowo di Batik Kedung Gudel
Ganjar Pranowo melihat proses membatik. (Foto: MPI/ Syifa Fauziah)
CALON Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo berkunjung ke sentra industri batik rumahan di Sukoharjo pada Selasa (26/12/2023). Kedatangannya itu disambut antusias oleh ratusan warga Kampung Bangkean, Desa Kenep, Sukoharjo.

Para warga tak menyia-nyiakan kedatangan Ganjar, banyak dari mereka yang bersalaman dan ingin berfoto dengan mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu. Ganjar pun sangat melayani warga dengan ramah.

Dia juga menyapa para ibu-ibu yang sedang membatik dengan cara tradisional. Guyonan dan candaan Ganjar membuat ibu-ibu paruh baya itu tak berhenti tertawa.

"Bapak lucu sekali, sini pak ikut mbatik," kata salah satu pembatik pada Ganjar.

Selain bertemu warga, ayah satu anak ini juga melakukan aktivitas membatik dan membeli produk kain dari salah satu toko di sentra batik itu.

Ganjar Pranowo

"Wah ini motif Wahyu Temurun ya. Saya beli ini, bagus sekali ini motifnya," ucap Ganjar.

Aksi Ganjar itu membuat pemilik Batik Kedung Gudel, Agus Samiyono, terperangah. Dia tak menyangka, Ganjar paham motif batik yang cukup langka itu. Apalagi, motif Wahyu Temurun memiliki makna yang sangat mendalam bagi pemakainya.

Agus menjelaskan batik tersebut memiliki makna suatu petunjuk yang dibawa malaikat pada nabi. Namun di Jawa, wahyu temurun bisa dimaknai petunjuk dari Allah yang berkaitan dengan pangkat atau kedudukan.

"Nggak nyangka pak Ganjar beli batik motif Wahyu Temurun. Benar-benar orang Jawa yang nggak hilang Jawanya. Wahyu itu kan sesuatu yang mau diemban, jadi sudah pas banget pak Ganjar beli itu. Iki tetenger Gusti (ini petunjuk dari Tuhan) pada beliau," ucap Agus.

