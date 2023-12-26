Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Marcell Darwin Dukung Tren Green Fashion, Ngaku Nyaman Kenakan Baju Recycle

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |14:18 WIB
Marcell Darwin Dukung Tren Green Fashion, Ngaku Nyaman Kenakan Baju Recycle
Marcell Darwin senang kenakan pakaian berbahan recycle. (Foto: Instagram @marcelldarwin)
A
A
A

SELEBRITIS sekaligus aktor Marcell Darwin blak-blakan mendukung kegiatan go green yang dapat bermanfaat bagi lingkungan. Salah satu cara yang mulai dia terapkan ialah mendukung tren green fashion dan mengenakan pakaian dari bahan recycle.

Marcel pun tak ragu untuk memakai kaus dari bahan recycle. Seperti baju yang dia kenakan ini, Marcell mengatakan, kaus tersebut terbuat dari bahan recycle botol plastik air mineral yang didaur ulang menjadi sebuah baju.

“Gue gak nyangka ada botol yang bisa di-recycle jadi baju kayak gini. Itu luar biasa banget sih,” ungkap Marcell dalam acara Manzone X Cleo By Muklay, di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Kaus hitam yang dikenakan Marcell ini pun merupakan baju yang berbahan dasar limbah botol plastik air mineral yang disulap menjadi serat kain. Serat kain tersebut digunakan menjadi bahan dasar kaus tersebut dan tetap memberikan kesan lembut dan nyaman.

Marcel Darwin

