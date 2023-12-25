Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ternyata Ini Arti dari DC Cakung yang Viral dan Sering Jadi Bahan Candaan di Tiktok

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |20:38 WIB
Ternyata Ini Arti dari DC Cakung yang Viral dan Sering Jadi Bahan Candaan di Tiktok
Ilustrasi ini arti dari DC Cakung (Foto:Freepik)
A
A
A

TERNYATA ini arti dari DC Cakung yang viral dan sering jadi bahan candaan di Tiktok. Padahal istilah ini merupakan salah satu tempat di wilayah perbatasan Jakarta Timur dengan Jakarta Utara.

Adapun istilah ini sering dipakai dalam balasan di TikTok mengenai DC Cakung. Dalam hal ini DC Cakung biasanya istilah jasa pengiriman online shop yang merupakan salah satu gudang paket terbesar. Lantas apa maknanya?

Ternyata ini arti dari DC Cakung yang viral dan sering jadi bahan candaan di Tiktok?

ada umumnya, seluruh paket yang dikirimkan dari area Jakarta harus melewati masa sortir di DC Cakung untuk kemudian menuju ke lokasi masing-masing.

Melansir dari instagram Narasi, DC merupakan Distribution Center atau biasa disebut dengan gudang ataupun warehouse.

Status 'DC Cakung' ini biasanya kamu temukan di aplikasi ketika sedang memantau barang yang sedang dikirimkan. Tak jarang, paket yang dikirimkan ini sering melalui proses transit yang cukup lama di DC Cakung.

Hal ini lalu membuat netizen menjadikan 'DC Cakung' sebagai candaan. Nama pabrik sortir ini kemudian disambungkan dengan kalimat 'mahkotamu sedang transit di DC Cakung king".

Halaman:
1 2
      
