Anti Kesepian, 5 Tips Tetap Ceria Merayakan Natal dan Tahun Baru Sendirian

AKHIR tahun, dengan periode liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) bagi banyak orang merupakan momen suka cita yang penuh kebahagiaan. Perayaan ini juga dijadikan kesempatan untuk kumpul bersama keluarga dan orang-orang terkasih.

Namun, tak sedikit pula yang harus merayakan suasana festive ini seorang diri. Bila Anda termasuk yang merayakan momen Nataru ini seorang diri, tak perlu sedih dan berkecil hati. Kebahagiaan tetap bisa Anda rasakan dengan penuh suka cita.

Nah, agar merasa kesepian, berikut beberapa tips untuk Anda yang merayakan Natal dan Tahun Baru seorang diri, dilansir Sports Keeda, Senin (25/12/2023)

BACA JUGA:

1. Hubungi orang-orang terkasih: Tips pertama ialah menghubungi orang terdekat, dengan ini Anda tetap bisa merasakan kehangatan, yang jauh terasa dekat. Coba untuk telepon hingga lakukan video call bersama. Meski sendirian, setidaknya suasana hati Anda akan terobati.

BACA JUGA:

2. Lakukan hal kecil yang seru: Coba lakukan beberapa hal kecil yang seru dan menyenangkan. Coba untuk mengingat kegiatan apa yang membuat Anda senang meski sendirian. Beberapa aktivitas itu seperti menonton televisi, jalan-jalan ke mal, hingga memasak. Tak hanya seru, kegiatan tersebut bisa mengalihkan pikiran Anda yang merasa kesepian.