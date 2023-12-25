Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Anti Kesepian, 5 Tips Tetap Ceria Merayakan Natal dan Tahun Baru Sendirian

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |23:30 WIB
Anti Kesepian, 5 Tips Tetap Ceria Merayakan Natal dan Tahun Baru Sendirian
Anti kesepian sendiri di libur Nataru, (Foto: Freepik)
A
A
A

AKHIR tahun, dengan periode liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) bagi banyak orang merupakan momen suka cita yang penuh kebahagiaan. Perayaan ini juga dijadikan kesempatan untuk kumpul bersama keluarga dan orang-orang terkasih.

Namun, tak sedikit pula yang harus merayakan suasana festive ini seorang diri. Bila Anda termasuk yang merayakan momen Nataru ini seorang diri, tak perlu sedih dan berkecil hati. Kebahagiaan tetap bisa Anda rasakan dengan penuh suka cita.

Nah, agar merasa kesepian, berikut beberapa tips untuk Anda yang merayakan Natal dan Tahun Baru seorang diri, dilansir Sports Keeda, Senin (25/12/2023)

 BACA JUGA:

1. Hubungi orang-orang terkasih: Tips pertama ialah menghubungi orang terdekat, dengan ini Anda tetap bisa merasakan kehangatan, yang jauh terasa dekat. Coba untuk telepon hingga lakukan video call bersama. Meski sendirian, setidaknya suasana hati Anda akan terobati.

 BACA JUGA:

2. Lakukan hal kecil yang seru: Coba lakukan beberapa hal kecil yang seru dan menyenangkan. Coba untuk mengingat kegiatan apa yang membuat Anda senang meski sendirian. Beberapa aktivitas itu seperti menonton televisi, jalan-jalan ke mal, hingga memasak. Tak hanya seru, kegiatan tersebut bisa mengalihkan pikiran Anda yang merasa kesepian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/612/3097737/pp_couple_terpisah_salah_satunya_tema_natal_yang_aesthetic_untuk_tunjukkan_hubungan_spesialmu-cwe3_large.JPG
PP Couple Terpisah, Salah Satunya Tema Natal yang Aesthetic untuk Tunjukkan Hubungan Spesialmu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/19/612/3096983/anti_mainstream_intip_5_ide_hampers_untuk_hadiah_natal-yuS5_large.jpg
Anti Mainstream, Intip 5 Ide Hampers untuk Hadiah Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/612/3096735/novena_natal_merupakan_rangkaian_doa_yang_dilaksanakan_selama_sembilan_hari_berturut_turut-tHuw_large.jpg
Doa Novena Natal 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/612/3094947/kostum_ikonik_jim_carrey_di_film_the_grinch_dilelang_dengan_harga_fantastis-v2fj_large.jpg
Kostum Ikonik Jim Carrey di Film The Grinch Dilelang dengan Harga Fantastis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/612/3092718/7_ide_kado_natal_untuk_anak_harga_rp50_ribuan-P5XU_large.jpg
7 Ide Kado Natal untuk Anak Harga Rp50 Ribuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/612/3092659/mewah_banget_begini_penampakan_pohon_natal_kylie_jenner_yang_megah_dan_indah-r185_large.jpg
Mewah Banget, Begini Penampakan Pohon Natal Kylie Jenner yang Megah dan Indah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement