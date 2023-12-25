5 Tips Menghemat Uang di Masa Liburan Natal dan Tahun Baru

PERAYAAN meriah Natal dan Tahun Baru (Nataru) kerap kali menjadi suatu perayaan yang membuat seseorang memiliki pengeluaran banyak di luar biasanya.

Tidak heran, jika banyak orang mengeluhkan ingin memiliki simpanan uang lebih banyak untuk mempersiapkan kebutuhannya di awal tahun mendatang.

Kemeriahan masa liburan Natal dan Tahun Baru ini sebetulnya tetap bisa dinikmati, tanpa harus berlebihan menghambur-hamburkan uang. Dengan catatan, tahu cara menghemat uang sesuai kebutuhan, agar keuangan tetap bisa terkontrol. Bagaimana tipsnya? Dikutip dari Goodhousekeeping, Senin (25/12/22023) berikut tips cara menghemat uang saat perayaan Natal dan Tahun Baru.

1. Bikin plan anggaran: Membuat anggaran ternyata dapat membantu kondisi keuangan jadi tak berantakan, dengan mengetahui terlebih dahulu kebutuhan apa saja yang Anda perlukan, maka estimasi biaya pun bisa terbaca sebelum belanja.

2. Pantau pengeluaran: Butuh melacak pengeluaran agar tidak merusak anggaran yang ada. Bisa lewat catatan, aplikasi handphone, atau menggunakan spreadsheet Excel di laptop.