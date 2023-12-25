Terapkan Konsep Go Green, RS Mulai Pakai Panel Tenaga Surya

SUHU panas yang meningkat dan cuaca yang sangat tak menentu di beberapa negara termasuk Indonesia, bukan rahasia lagi memang jadi salah satu dampak dari fenomena pemanasan global.

Salah satu langkah mendukung konsep go green agar lingkungan tak lebih rusak lagi, kini mulai diterapkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk kebutuhan berskala kecil dan besar. Penerapan ini pun mulai diaplikasikan ke fasilitas umum salah satunya rumah sakit di kawasan Bekasi Timur, Jawa Barat.

Dimulai dari fasilitas publik, penerapan panel tenaga surya ini bertujuan untuk mendukung kampanye go green yang ramah lingkungan.

“Seperti diketahui, isu pemanasan global telah menjadi perhatian seluruh dunia saat ini, termasuk kami di industri kesehatan,” ungkap Leona A. Karnali, CEO Primaya Hospital Group, saat ditemui di kawasan Bekasi Timur, Jawa Barat, baru-baru ini.

(Foto: MPI/Annastasya)

Mengingat salah satu faktor penyebab dari pemanasan global berlebih ialah penggunaan energi fosil di dunia yang terlalu banyak, seperti batu bara dan minyak bumi. Maka dari itu, panel surya ini diharapkan bisa jadi langkah tepat untuk kehidupan yang lebih ramah lingkungan.