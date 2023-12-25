Kisah Haru Umi Pipik Ditawari Jadi Model Skincare Meski Pakai Cadar

UMI Pipik baru-baru ini berbagi cerita mengenai lika-liku kehidupannya pasca ditinggal pergi oleh sang suami, Ustadz Uje. Ditinggal sang suami tercinta, Umi Pipik mengaku mengaku mengalami masa-masa terpuruk.

Pasca ditinggal almarhum Ustadz Jeffry Al-Buckhori, Umi Pipik sebagai orang tua tunggal harus berjuang menafkahi keempat anaknya, sementara tak ada tawaran pekerjaan yang datang kepadanya. Padahal kala itu, keempat anaknya masih aktif bersekolah di pesantren yang menelan biaya cukup mahal.

"Sebulan enggak ada kerjaan. Aduh, anak-anak harus masuk pondok. Anak-anak harus sekolah. Itu nominalnya lumayan, lah," ujar Umi Pipik dikutip dari kanal YouTube Alanabi Channel, Senin (25/12/2023)

Siapa sangka suatu hari, ibunda Abidzar ini ditawari pekerjaan oleh seorang dokter kecantikan, untuk menjadi brand ambassador.

"Tiba-tiba ada salah seorang dokter kecantikan nawarin saya, 'Ummi saya punya skincare. Saya ingin skincare ini BA-nya umi, dan pakai nama ummi'," sambungnya.