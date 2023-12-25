Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Rayakan Natal, MNC Group Gelar Christmas Celebration Dihadiri Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo

Selvianus , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |09:39 WIB
Rayakan Natal, MNC Group Gelar Christmas Celebration Dihadiri Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo
Christmas Celebration MNC Group, (Foto: MPI/Aldhi Chandra)
A
A
A

MEMPERINGATI Hari Natal di hari ini, Senin (25/12/2023), MNC Group menggelar acara Christmas Celebration dihelat di Studio RCTI+. Dalam perayaan ini, turut dihadiri oleh Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT), Liliana Tanoesoedibjo, pendeta Christoper Tapiheru serta sederet artis-artis Nasrani lainnya memeriahkan acara tersebut.

Ketua Panitia Natal MNC Group, Vincent Mauboy mengucapkan rasa syukur, MNC Group berhasil merayakan Christmas Celebration bersama Hary Tanoesoedibjo, Liliana Tanoesoedibjo serta pendeta Christoper Tapiheru.

"Kami bersyukur atas nama panitia daripada natal tahun 2023 dari MNC Group, hari ini kita ada power serve,” ujar Vincent Mauboy saat ditemui di Studio RCTI+, di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (25/12/2023).

 BACA JUGA:

“Kita telah menerima pesan dan kita juga berhasil merayakan bersama-sama dengan bapak pendeta Christoper Tapiheru dan juga bapak Hary Tanoesoedibjo dan ibu Liliana Tanoesoedibjo," tambahnya.

(Foto: MPI/ Aldhi Chandra)

Selain itu, Vincent juga mengaku bersyukur, perayaan Christmas Celebration dirayakan bersama petinggi-petinggi MNC Group serta karyawan-karyawan merayakan.

Dalam memeriahkan Christmas Celebration, Vincent mengajak semuanya untuk menyambut tahun 2024 dengan penuh sukacita.

Halaman:
1 2
      
