HOME WOMEN LIFE

3 Pohon Natal Termewah Para Artis, Ada Sandra Dewi hingga Jessica Mila

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |09:37 WIB
3 Pohon Natal Termewah Para Artis, Ada Sandra Dewi hingga Jessica Mila
Pohon Natal, (Foto: Freepik)
A
A
A

NATAL selalu penuh keceriaan dan suka cita, serta khas dengan ornamen dengan nuansa merah dan hijau pun menjadi ciri khas di setiap momen Natal. Perayaan Natal sendiri rasanya tak lengkap tanpa hadirnya pohon Natal yang gemerlap. Seperti yang dimiliki para selebritis Tanah Air ini.

Pohon Natal deretan seleb Indonesia yang merayakan Natal ini pun menjadi sorotan. Tak hanya indah, pohon tersebut juga memiliki ornamen yang begitu mewah dan penuh keceriaan. Penasaran, seperti apa saja pohon Natal termewah yang dimiliki para selebritis Tanah Air? Berikut informasinya, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber, Senin (25/12/2023)

 BACA JUGA:

1. Sandra Dewi: Pertama ada Sandra Dewi. Pohon Natal istri Harvey Moeis ini pun menjadi sorotan di perayaan tahun ini. Bagaimana tidak, Sandra diketahui mengimport langsung pohon Natal miliknya dari Amerika Serikat. Sandra Dewi memilih untuk membeli pohon Natal hidup bernama Nobilis Fir Tree.

(Foto: Instagram @sandradewi88)

Pohon itu pun terlihat begitu besar dengan ornamen mewah yang kini terpajang di rumah Sandra Dewii.

