BEAUTY

9 Perawatan Kecantikan Calon Pengantin Wanita Sebelum Hari Pernikahan

Meila Ayu Dina , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |18:00 WIB
9 Perawatan Kecantikan Calon Pengantin Wanita Sebelum Hari Pernikahan
Perawatan kecantikan calon pengantin wanita, (Foto: Freepik)
A
A
A

PERNIKAHAN merupakan salah satu momen terbesar dalam kehidupan banyak orang, terutama kaum wanita. Tak heran, para calon pengantin wanita berusaha semaksimal mungkin untuk tampil dengan visual sempurna.

Sebagai calon pengantin, tiap wanita pasti ingin  terlihat cantik, segar, merona di momen pernikahan. Nah, ternyata ada beberapa perawatan kecantikan yang sebaiknya dilakukan para calon pengantin wanita sebagai salah satu persiapan pernikahan. Dilansir dari Times of India, Senin (25/12/023) yuk baca paparannya di bawah ini.

1. Mulai lebih awal: Menjaga tubuh dari dalam mau pun dari luar, dengan menjaga kebugaran tubuh dan melakukan perawatan kulit agar bisa terlihat cantik dari luar maupun dalam.

2. Memelihara dari dalam: Dimulai dengan merawat kulit dengan cara diet sehat, yakni mengonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi seperti buah-buahan, sayuran, dan asam lemak omega 3. Jangan lupa untuk selalu meminum air agar tetap terhidrasi.

3. Perawatan kulit: Berkonsultasi dengan dokter kulit atau mungkin datang ke klinik kecantikan untuk membuat rutinitas perawatan kulit. Kemudian periksa kulit di area wajah agar pada saat hari bahagiamu tidak ada alergi makanan atau riasan yang bisa menganggu.

