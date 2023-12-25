Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Ingin Hamil Anak Perempuan seperti Alyssa Soebandono? Ini 5 Tips yang Bisa Dicoba

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |12:00 WIB
Ingin Hamil Anak Perempuan seperti Alyssa Soebandono? Ini 5 Tips yang Bisa Dicoba
Alyssa Soebandono hamil anak perempuan, (Foto: Instagram @ichasoebandono)
A
A
A

ALYSSA Soebandono baru-baru ini kembali mengumumkan kabar bahagia soal kehamilan anak ketiganya bersama Dude Herlino. Melalui sebuah unggahan reels akun Instagram pribadinya, keduanya mengungkapkan jenis kelamin sang anak yang ternyata perempuan melalui pemeriksaan USG.

Seperti diketahui, Alyssa dan Dude telah memiliki dua anak laki-laki yakni Muhammad Dirgantara Ariendra Harlino dan Malik Mahendra Harlino.

Nah, bagi pasangan suami istri yang berencana ingin memiliki anak perempuan seperti Dude dan Alyssa, dihimpun dari laman Prenagen ID dan USG Majalengka, Senin (25/12/2023)

1.Posisi berhubungan intim yang tepat: Artinya sebaiknya mencoba posisi seks tertentu ditambah dengan menghitung masa subur. Lakukan hubungan intim tiga hari sebelum masa kesuburan. Untuk posisi, lakukan secara berhadapan yang tujuannya adalah untuk memperlambat sel sperma masuk ke dalam indung telur.

 BACA JUGA:

Cara tersebut dapat membantu mendapatkan peluang anak berjenis kelamin perempuan, walaupun tidak 100 persen dapat berhasil, namun sudah berhasil untuk sebagian besar pasangan.

 BACA JUGA:

2. Perhatikan asupan nutrisi: Makanan dan minuman yang sebaiknya dikonsumsi untuk mendapatkan nutirisi yang baik bagi kandungan dan juga membantu terbentuknya janin anak perempuan, yaitu makanan mau pun minuman yang mengandung mineral, kalsium, dan magnesium seperti misalnya susu, coklat, dan kacang-kacangan.

Perbanyak pula makan daging, karena bisa membantu meningkatkan PH dan tingkat keasaman di vagina sehingga dapat mematikan sel kromosom Y yang merupakan terbentuknya janin anak laki-laki.

Halaman:
1 2 3
      
