HOME WOMEN HEALTH

5 Tips Sehat Menyantap Hidangan Natal Demi Jaga Gula Darah dan Kolesterol

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |18:00 WIB
Tips sehat menyantap hidangan Natal, (Foto: Timolina/Freepik)
KEMERIAHAAN Natal identik dengan momen suka cita yang penuh kebahagiaan. Tak cuma penuh ornamen, Natal rasanya pun tak afdol tanpa sajian aneka kuliner yang lezat.

Beberapa makanan saat Natal pun identik dengan olahan daging dan juga tepung. Belum lagi kudapan manis, keu-kue dan camilan khas Natal yang selalu menggoyang lidah.

Beberapa olahan yang sering muncul saat perayaan Natal ialah daging sapi dan babi. Dilansir Harvard Health, Senin (25/12/2023), daging sapi, babi, dan domba umumnya tinggi lemak jenuhnya.

Olahan daging seperti hamburger, iga, daging babi, dan daging panggang memiliki kandungan lemak paling tinggi sehingga perlu bijak saat dikonsumsi Itulah kenaoa perlu berhati-hati dan bijak dalam mengonsumsi makanan saat Natal, jangan sampai kolesterol dan gula darah naik akibat mengonsumsi sajian khas Natal berlebihan.

Lantas bagaimana caranya makana enak di perayaan Natal tapi tetap terkontrol? Berikut tips sehat menyantap hidangan Natal dilansir British Heart Foundation, Senin (25/12/2023)

1. Jangan over: Jangan berlebihan saat mengonsumsi sajian Natal. Banyak dari kita makan lebih banyak dari biasanya selama periode Natal. Anda tetap bisa mencicipi hidangan Natal yang lezat dan tersaji di rumah.

Namun, pastikan untuk tidak mengonsumsinya secara berlebihan, porsinya secukupnya saja. terutama hidangan seperti daging yang kaya lemak hingga makanan manis.

