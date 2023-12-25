WHO Sebut Covid-19 JN.1 Risiko Rendah, Waspada saat Musim Hujan Tiba

WORLD Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia mengumumkan Covid-19 Varian JN.1 memiliki risiko rendah. Masyarakat justru diminta untuk waspada apabila musim hujan tiba.

Di masa itu risiko penyakit pernapasan, yang disebabkan Covid-19 Varian JN.1, justru akan meningkat. Dari situ masyarakat diminta untuk waspada apabila kondisi itu terjadi.

"Vaksin yang ada tetap efektif melindungi dari penyakit parah akibat JN.1 dan varian Covid-19 lainnya," tulis WHO.

Lebih lanjut WHO menganjurkan masyarakat untuk melengkapi dosis vaksin Covid-19 . Hal itu terjadi karena meningkatnya kasus flu, Respitratory Synctial Virus (RSV) atau penyebab infeksi paru-paru dan saluran pernapasan, serta pneumonia.