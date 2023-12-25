Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Ingin Tampil Modis di Akhir Tahun? Ini 5 Inspirasi Outfit Liburan Paling Stylish

Andre Purwanto , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |22:35 WIB
Tips cantik saat liburan, (Foto: AladinMall)
A
A
A

INSPIRASI outfit liburan akhir tahun ini cocok bagi kamu yang ingin tampil modis dan stunning saat pergantian tahun.

Dengan outfit yang tepat, berbagi kebahagiaan dengan pasangan, teman dan keluarga jadi lebih berkesan dan percaya diri. Jangan ragu untuk mix and match atasan dan bawahan untuk mendapatkan overall stylish.

Tak perlu berlama-lama, simak lima inspirasi outfit liburan paling stylish dan stunning berikut ini:

 BACA JUGA:

Inspirasi Outfit Liburan

 

Overall Cargo DressOverall rok ini bisa kamu pakai untuk daily outfit kamu. Detail tali bahu bisa disesuaikan sendiri mengikuti tinggi kita. Detail saku cargo yg lagi kekinian juga bikin look kamu semakin eye catching! Overall dress ini bisa banget di mix and match dengan inner, kemeja, maupun sweatshirt favoritmu. Nah, buat kamu yang plus size ga perlu worry, overall ini juga bisa banget kamu pakai ya!

Kemeja Ballon ListPadu padankan bawahan favoritmu dengan Kemeja berlengan ballon yang satu ini! Desainnya simple namun tetap terlihat cantik dan playfull karena memiliki detail list pada bagian kerahnya. Cuttingannya loose ditambah menggunakan bahan yang lembut dan sejuk, sangat nyaman untuk keseharian kamu! Cocok kamu padu padankan dengan bawahan apapun. Untuk kerja nyaman, untuk hangout juga tetap oke!

 BACA JUGA:

Titaharr Tita Colorblock CardiBingung memilih pakaian untuk bepergian? Solusi simple namun tetap modis, kamu bisa coba outer yang satu ini! Bisa kamu mix and match dengan berbagai inner. Cuttingan loose dengan detail kancing di bagian depan, yang pasti sangat nyaman dan bisa menutupi siluet tubuh. Detail mix warna bikin tampilanmu terlihat lebih playfull dan kekinian. Kamu bisa gunakan untuk pergi ke mall, ngopi santai dan masih banyak lagi.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
