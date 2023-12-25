Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Kaleidoskop 2023: 6 Tren Fashion Paling Populer dan Digandrungi Kaum Hawa

Devi Pattricia , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |10:00 WIB
Kaleidoskop 2023: 6 Tren Fashion Paling Populer dan Digandrungi Kaum Hawa
Kaleidoskop 2023, tren fashion paling populer (Foto: High On Cinema)
A
A
A

TREN di dunia fashion memang bersifat sangat dinamis dan cepat berubah, tak terkecuali untuk di tahun ini. Jika sebelumnya, di tahun 2022 populer dengan outfit berwarna pastel, coklat, dan warga-warna gelap, sampai muncul istilah yakni cewek mamba, bumi, dan kue.

Kini perkembangan fashion di tahun 2023 ini lebih berani dan unik dengan kemunculan tren fashion terbaru yang nyentrik, tapi tetap memiliki unsur playful. Beberapa fashion item ini sangat populer dan digandrungi para kaum Hawa di tahun 2023 lho! Dihimpun dari berbagai sumber, Selasa (26/12/2023) mari simak tren fashion paling populer dan digandrungi kaum Hawa sepanjang tahun 2023.

1. Ballerina Shoes: Sepatu flats dengan model menyerupai sepatu balet. Dengan bahan satin silk yang mengkilap, ballerina shoes bisa mempercantik kaki dengan memberikan kesan yang chic dan cute. Meski memiliki bentuk yang unik, ternyata jenis sepatu ini sangat nyaman digunakan sehari-hari dan cocok untuk dipadupadankan oleh berbagai jenis outfit.

 BACA JUGA:

2. Outfit metalik: Di tahun 2023 ini semakin nyentrik warna outfitnya, maka semakin eye-catching outfit tersebut. Maka tak heran di tahun 2023 ini banyak orang yang berani tampil beda serta percaya diri dengan outfit berwarna metalik, seperti silver, gold, dan bronze. Warna metalik ini akan semakin nyala berkilau jika dipantulkan dengan cahaya. Selain itu, busana dengan warna metalik ini juga sangat pas jika digunakan untuk acara di malam hari, kilauan mewahnya akan menarik perhatian publik.

 

3. Puff Sleeve: Kini banyak dress dan juga blouse yang menggunakan puff sleeve, sehingga menambahan sentuhan feminim pada tampilan secara keseluruhan. Bahkan busana dengan puff sleeve sangat fleksibel, dapat digunakan untuk acara formal, outfit ke kantor, dan juga cocok untuk sekadar nongkrong.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/194/2946389/kaleidoskop-2023-6-fashion-show-bergengsi-indonesi-sepanjang-2023-Kd7IP2TJcq.jpg
Kaleidoskop 2023: 6 Fashion Show Bergengsi Indonesia Sepanjang 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/24/298/2944403/kaleidoskop-2023-makanan-paling-tren-di-2023-cromboloni-hingga-seblak-artis-Csz0CFV7FP.jpg
Kaleidoskop 2023: Makanan Paling Tren di 2023, Cromboloni hingga Seblak Artis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/24/612/2944397/kaleidoskop-2023-6-potret-gaya-para-artis-di-aksi-bela-palestina-mG6IfmlE6R.jpg
Kaleidoskop 2023: 6 Potret Gaya Para Artis di Aksi Bela Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/611/2945908/kaleidoskop-2023-tren-gaya-rambut-dan-make-up-ala-idol-kpop-PC46C8JxA9.jpg
Kaleidoskop 2023: Tren Gaya Rambut dan Make Up ala Idol Kpop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/194/3153712//viral_gaun_couture_unik_dan_nyeleneh_dengan_detail_jantung_berdetak_bikin_netizen_bingung-2Iy5_large.jpg
Viral Gaun Couture Unik dan Nyeleneh dengan Detail Jantung Berdetak, Bikin Netizen Bingung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/337/3100215//peretasan-8nx2_large.jpg
Kaleidoskop 2024: Serangan Menembus Batas Keamanan Siber di Indonesia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement