Kaleidoskop 2023: 6 Tren Fashion Paling Populer dan Digandrungi Kaum Hawa

TREN di dunia fashion memang bersifat sangat dinamis dan cepat berubah, tak terkecuali untuk di tahun ini. Jika sebelumnya, di tahun 2022 populer dengan outfit berwarna pastel, coklat, dan warga-warna gelap, sampai muncul istilah yakni cewek mamba, bumi, dan kue.

Kini perkembangan fashion di tahun 2023 ini lebih berani dan unik dengan kemunculan tren fashion terbaru yang nyentrik, tapi tetap memiliki unsur playful. Beberapa fashion item ini sangat populer dan digandrungi para kaum Hawa di tahun 2023 lho! Dihimpun dari berbagai sumber, Selasa (26/12/2023) mari simak tren fashion paling populer dan digandrungi kaum Hawa sepanjang tahun 2023.

1. Ballerina Shoes: Sepatu flats dengan model menyerupai sepatu balet. Dengan bahan satin silk yang mengkilap, ballerina shoes bisa mempercantik kaki dengan memberikan kesan yang chic dan cute. Meski memiliki bentuk yang unik, ternyata jenis sepatu ini sangat nyaman digunakan sehari-hari dan cocok untuk dipadupadankan oleh berbagai jenis outfit.

2. Outfit metalik: Di tahun 2023 ini semakin nyentrik warna outfitnya, maka semakin eye-catching outfit tersebut. Maka tak heran di tahun 2023 ini banyak orang yang berani tampil beda serta percaya diri dengan outfit berwarna metalik, seperti silver, gold, dan bronze. Warna metalik ini akan semakin nyala berkilau jika dipantulkan dengan cahaya. Selain itu, busana dengan warna metalik ini juga sangat pas jika digunakan untuk acara di malam hari, kilauan mewahnya akan menarik perhatian publik.

3. Puff Sleeve: Kini banyak dress dan juga blouse yang menggunakan puff sleeve, sehingga menambahan sentuhan feminim pada tampilan secara keseluruhan. Bahkan busana dengan puff sleeve sangat fleksibel, dapat digunakan untuk acara formal, outfit ke kantor, dan juga cocok untuk sekadar nongkrong.