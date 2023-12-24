Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mager Traveling ke Luar Kota? Ini Ide Quality Time Bersama Keluarga Seru saat Liburan Nataru

Andre Purwanto , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |21:52 WIB
Mager Traveling ke Luar Kota? Ini Ide Quality Time Bersama Keluarga Seru saat Liburan Nataru
Quality time bareng keluarga, (Foto: AladinMall)
BAGI yang mager ke luar kota, ide kegiatan quality time bersama keluarga  ini cocok digelar saat liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Kegiatan santap makanan dan minuman ringan seperti minum teh manis dan camilan lezat bisa jadi ide untuk menemani malam pergantian tahun. Anda dan keluarga bisa menikmatinya sambil nonton TV atau film favorit. Termasuk menikmati teh, apa saja santapan tersebut? Ini daftarnya!

Quality Time Bersama Keluarga

 

1. Menikmati Teh

Selain teh original  berbagai macam teh dengan varian rasa  juga bisa Anda nikmati bersama keluarga saat malam Natal maupun Tahun Baru. Nikmati teh dengan aneka camilan untuk momen pergantian tahun bersama keluarga.

2. Santap Durian Manis dan Lezat

Kegiatan yang tak kalah serunya adalah mengajak keluarga menikmati lezatnya durian  Anda bisa membeli beberapa kilogram durian yang siap santap atau kue olahan durian.

Halaman:
1 2
1 2
      
