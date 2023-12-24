Mager Traveling ke Luar Kota? Ini Ide Quality Time Bersama Keluarga Seru saat Liburan Nataru

BAGI yang mager ke luar kota, ide kegiatan quality time bersama keluarga ini cocok digelar saat liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Kegiatan santap makanan dan minuman ringan seperti minum teh manis dan camilan lezat bisa jadi ide untuk menemani malam pergantian tahun. Anda dan keluarga bisa menikmatinya sambil nonton TV atau film favorit. Termasuk menikmati teh, apa saja santapan tersebut? Ini daftarnya!

Quality Time Bersama Keluarga

1. Menikmati Teh

Selain teh original berbagai macam teh dengan varian rasa juga bisa Anda nikmati bersama keluarga saat malam Natal maupun Tahun Baru. Nikmati teh dengan aneka camilan untuk momen pergantian tahun bersama keluarga.

2. Santap Durian Manis dan Lezat

Kegiatan yang tak kalah serunya adalah mengajak keluarga menikmati lezatnya durian Anda bisa membeli beberapa kilogram durian yang siap santap atau kue olahan durian.