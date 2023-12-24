Kaleidoskop 2023: 6 Potret Gaya Para Artis di Aksi Bela Palestina

BELUM lama ini, aksi seruan bela Palestina menggema di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Banyak masyarakat termasuk berbondong-bondong memadati kawasan Monumen Nasional atau Monas pada awal November lalu.

Kehadiran para masyarakat ini sebagai bentuk dukungan atas tindakan kekejaman Israel yang meluluhlantakkan bumi Palestina. Dalam momen itu, tidak hanya masyarakat dan tokoh politik saja yang hadir, tapi juga sejumlah selebriti memberi dukungan untuk Palestina. Para artis ini kompak memakai atribut mulai dari bendera hingga syal Palestina.

Penasaran seperti apa tampilan para artis di aksi bela Palestina? Berikut rangkumannya dari berbagai sumber, Kamis (28/12/2023)

1. Syifa Hadju: Ini potret Syifa Hadju saat turun ke jalan untuk memberi dukungan kepada Palestina. Dalam foto yang diunggahnya, tampil simpel mengenakan kaus putih dan memakai scarf motif yang dililitkan di kepalanya sambil memegang bendera Palestina.

2. Mulan Jameela: Mulan Jameela yang juga ikut aksi bela Palestina di Monas. Dia memakai gamis putih dipadukan dengan hijab motif kacamata.

