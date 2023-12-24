5 Drama Korea Terbaru, Cocok Ditonton di Malam Natal, Komedi Romantis hingga Thriller

DI malam menjelang perayaan Natal ini, ada banyak kegiatan seru yang bisa Anda lakukan menyambut momen suka cita ini. Buat Anda yang gemar menonton, ada rekomendasi drama Korea (Drakor) ini bisa disaksikan menyambut kemeriahan Natal.

Ada banyak drama Korea terbaru dengan berbagai genre. Tak cuma dibintangi aktor dan aktris ternama, drama ini memiliki jalan cerita yang seru dan cocok disaksikan sambil memeriahkan nuansa perayaan Natal. Penasaran, drama Korea terbaru apa saja yang cocok ditonton di malam Natal ini? Yuk simak uraian singkatnya berikut ini.

1. Gyeongseong Creature: Drakor yang baru saja dirilis ini jadi tontonan paling ditunggu lantaran dibintangi aktor dan aktris Korea ternama, Park Seo Joon dan Han So Hee. Drama yang menceritakan masa gelap musim semi tahun 1945. Dalam thriller memperlihatkan dua orang yang berhadapan dengan makhluk menyeramkan dan berjuang untuk bertahan hidup.

2. My Demon: My Demon yang dibintangi Song Kang dan Kim Yoo Jung. Drama ini rilis pada November 2023 lalu, merupakan drakor bergenre komedi romansa fantasi yang menghadirkan kisah cinta antara manusia dengan iblis dengan alur yang segar dan menghibur.

(Foto: SBS)