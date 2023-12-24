Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Drama Korea Terbaru, Cocok Ditonton di Malam Natal, Komedi Romantis hingga Thriller

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |19:00 WIB
5 Drama Korea Terbaru, Cocok Ditonton di Malam Natal, Komedi Romantis hingga Thriller
Rekpmendasi drakor untuk libur Natal, (Foto: ELLE Korea)
A
A
A

DI malam menjelang perayaan Natal ini, ada banyak kegiatan seru yang bisa Anda lakukan menyambut momen suka cita ini. Buat Anda yang gemar menonton, ada rekomendasi drama Korea (Drakor) ini bisa disaksikan menyambut kemeriahan Natal.

Ada banyak drama Korea terbaru dengan berbagai genre. Tak cuma dibintangi aktor dan aktris ternama, drama ini memiliki jalan cerita yang seru dan cocok disaksikan sambil memeriahkan nuansa perayaan Natal. Penasaran, drama Korea terbaru apa saja yang cocok ditonton di malam Natal ini? Yuk simak uraian singkatnya berikut ini.

1. Gyeongseong Creature: Drakor yang baru saja dirilis ini jadi tontonan paling ditunggu lantaran dibintangi aktor dan aktris Korea ternama, Park Seo Joon dan Han So Hee. Drama yang menceritakan masa gelap musim semi tahun 1945. Dalam thriller memperlihatkan dua orang yang berhadapan dengan makhluk menyeramkan dan berjuang untuk bertahan hidup.

2. My Demon: My Demon yang dibintangi Song Kang dan Kim Yoo Jung. Drama ini rilis pada November 2023 lalu, merupakan drakor bergenre komedi romansa fantasi yang menghadirkan kisah cinta antara manusia dengan iblis dengan alur yang segar dan menghibur.

 

(Foto: SBS) 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/611/2991852/6-minuman-spesial-wanita-korea-untuk-kulit-wajah-mulus-teh-hingga-saus-kimchi-rVmlRpaIBf.jpg
6 Minuman Spesial Wanita Korea untuk Kulit Wajah Mulus, Teh hingga Saus Kimchi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/612/2916175/4-artis-korea-selatan-yang-mendukung-palestina-ada-personil-bts-juga-3Am7kLWhIS.jpg
4 Artis Korea Selatan yang Mendukung Palestina, Ada Personel BTS Juga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/611/2904731/3-artis-korea-perempuan-yang-wajahnya-sering-jadi-referensi-operasi-plastik-punya-bentuk-yang-indah-nmxjB99t9r.jpg
3 Artis Korea Perempuan yang Wajahnya Sering Jadi Referensi Operasi Plastik, Punya Bentuk yang Indah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/12/612/2845146/kultur-kasih-uang-tip-mendadak-merebak-bikin-warga-korsel-deg-degan-8oIuE48aS2.JPG
Kultur Kasih Uang Tip Mendadak Merebak, Bikin Warga Korsel Deg-degan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/04/612/2840988/tom-cruise-hingga-margot-robbie-kena-virus-pose-heart-cheek-ala-korea-cute-banget-br3qQ9JroY.JPG
Tom Cruise hingga Margot Robbie Kena Virus Pose Heart Cheek ala Korea, Cute Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/24/194/2819045/potret-trendi-hyunjin-stray-kids-di-dua-lipa-x-versace-main-character-cM2bBFWhNn.JPG
Potret Trendi Hyunjin Stray Kids di Dua Lipa x Versace, Main Character
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement