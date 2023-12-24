Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Zodiak Paling Cerdas Soal Teknologi, Anti Gaptek!

Lidia Pratama , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |23:30 WIB
4 Zodiak Paling Cerdas Soal Teknologi, Anti Gaptek!
Zodiak anti gaptek, (Foto: Pressfoto/Freepik)
GADGET atau perangkat gawai tidak hanya sekadar alat, tetapi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan setiap orang. Meski memakai gadget telah menjadi hal yang sangat umum dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua orang nyatanya memiliki pemahaman dan kecerdasan yang sama dalam menghadapi era digital.

Menariknya, secara zodiak katanya ada beberapa tanda dengan mudah menguasai gadget, hal itu karena kegigihan dan minat dirinya terhadap perkembangan teknologi. Dilansir dari Pinkvilla, Minggu (24/12/2023). Ini dia empat zodiak yang menguasai tekhnologi dan anti gaptek.

1. Aquarius: Si paling paham tekhnologi, dikenal karena rasa ingin tahu dan minat sains, karena para Aquarius memandang teknologi sebagai penyelamat dari rutinitas sehari-hari. Selain mempunyai kecerdasan yang luar biasa, sifat inovatif membuat si Aquarius dengan mudah memahami perkembangan teknologi.

2. Gemini: Para Gemini dikenal sebagai komunikator zodiak, mereka menerima perubahan teknologi dengan senang hati. Selain itu juga gemar membaca jurnal teknologi dan eksplorasi DIY, sehingga punya pengetahuan luas tentang teknologi.

