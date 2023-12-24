Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Zodiak Paling Pengertian ke Pasangan, Ideal Banget!

Lidia Pratama , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |20:00 WIB
5 Zodiak Paling Pengertian ke Pasangan, Ideal Banget!
Zodiak paling pengertian ke pasangan, (Foto: Tirachardz/Freepik)
A
A
A

SALING memahami adalah kunci dalam menjalin sebuah hubungan. Hubungan yang dibangun di atas dasar pengertian sering kali bertahan lama, sayangnya tidak semua orang memahami pentingnya rasa peduli dan memahami pasangannya.

Well, karakter seperti ini bisa sedikit banyak terlihat berdasarkan zodiak yang dimiliki, dilihat dari astrologi disebutkan ada lima zodiak yang dianggap sebagai pasangan yang paling pengertian. Melansir dari India Today, Minggu (24/12/2023), berikut lima zodiak paling pengertian terhadap pasangan:

1. Pisces: Dikenal sebagai zodiak yang penuh kasih dan empati. Sifat intuitif mereka membuat mereka mampu memahami perasaan pasangannya. Selalu memberi dukungan saat dibutuhkan, menjadikan mereka pasangan terbaik dalam suka dan duka.

2. Cancer: Cancel punya kepekaan emosional yang luar biasa, orang-orang berzodiak ini alami terhubung dengan perasaan orang di sekitarnya, termasuk pasangan. Kemampuan zodiak ini untuk merasakan dan memahami emosi membuat hubungan menjadi lebih erat dan harmonis.

Halaman:
1 2
      
