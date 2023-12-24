10 Ide Hadiah Natal dan Tahun Baru Terbaik untuk Rekan Kerja

Ide hadiah Natal dan Tahun Baru untuk rekan kerja, (Foto: Freepik)

MUSIM liburan Natal dan Tahun Baru telah tiba, menjadi momen yang tepat untuk memberikan keceriaan dan kehangatan di tempat kerja. Seperti mulai menyiapkan hadiah Secret Santa untuk rekan kerja Anda, meski mencari hadiah yang tepat tidak semudah kelihatannya.

Jika Anda masih bingung, Okezone telah merangkum hadiah yang pasti membuat penerimanya tersenyum, mulai dari set pena dan pensil mewah hingga gift voucher. Dilansir dari Times of India, Minggu (24/12/2023) berikut 10 hadiah Secret Santa terbaik untuk rekan kerja.

1. Set pena mewah: Hadiah ini cocok untuk rekan kerja yang suka menulis, dengan set pena dan pensil mewah bisa meningkatkan semangat menulis mereka.

2. Mug unik: Berikan hadiah Mug kopi yang dihias dengan ucapan atau desain yang menggemaskan, hal ini bertujuan untuk mengekspresikan perhatian Anda.

3. Sukulen: Salah satu ide hadiah terbaik adalah tanaman sekulen, tanaman ini mudah dirawat dan menciptakan suasana menyegarkan di meja kerja.

4. Papan surat: Dengan memberi papan surat, mereka dapat menggunakannya untuk menempel kata-kata inspiratif atau catatan harian.