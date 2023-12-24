Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Irish Bella Pose Main Burung, Pamer Senyum Bahagia

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |02:32 WIB
Potret Irish Bella Pose Main Burung, Pamer Senyum Bahagia
Irish Bella. (Foto: Instagram)
A
A
A

ARTIS cantik Irish Bella belakangan mencuri perhatian publik. Hal itu lantaran dia akhirnya mengajukan gugatan cerai pada suaminya, Ammar Zoni di Pengadilan Agama Depok.

Nama Bella Irish memang kembali dilibatkan, setelah Ammar ditangkap kepolisian untuk ketiga kalinya terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Meski demikian, Irish Bella tak banyak menanggapi hal itu.

Ia justru sibuk bekerja untuk menghidupi kedua anaknya. Perempuan 28 tahun itu pun banyak mengunggah potret cantiknya di media sosial. Seperti pada foto terbarunya, dia pose bareng burung, wajah cantik Irish Bella begitu terpancar.

"Don’t slide, he’s very possessive," tulis Irish dalam keterangan fotonya.

Penasaran seperti apa potret Irish Bella pada postingan terbarunya berfoto bersama burung? Berikut rangkumannya dari Instagram @_irishbella_.

Foto bareng burung love bird

Irish Bella

Potret Irish Bella saat pose bareng burung love bird yang hinggap di bahunya. Ia terlihat tampil santai memakai hijab pashmina warna abu-abu dipadukan dengan baju warna putih. Foto ini sangat menarik sebab Bella pose menyamping dengan wajah pandangan ke depan, dan burung tersebut mengikuti gayanya.

Halaman:
1 2
      
