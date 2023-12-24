5 Potret Raihaanun Pemeran Kinan di Layangan Putus The Movie, Pernah Selingkuh 3 Kali di Dunia Nyata

ARTIS cantik Raihaanun memang dipercaya menjadi Kinan, menggantikan Putri Marino di Layangan Putus The Movie. Kinan sendiri merupakan sosok perempuan yang harus rela bercerai setelah suaminya ketahuan berslingkuh.

Uniknya dalam kehidupan pribadinya Raihaanun memang dikenal sebagai artis yang 'ketagihan' selingkuh. Bukan tanpa alasan, pasalnya dia sudah tiga kali selingkuh sebelum akhirnya bercerai dengan pasangannya Teddy Soeriaatmadja, pada pertengahan tahun ini.

Terlepas dari masalah tersebut, penampilan Raihaanun saat menghadiri gala premier film tersebut memang mencui perhatian. Pasalnya, dia menggunakan outfit feminin dan berkelas.

Gaya outfitnya saat hadir di gala premier itu ia bagikan di laman Instagram. Penampilannya begitu stunning menjadi Gucci Girl. Berikut potret Raihaanun saat menghadiri gala premier film Layangan Putus The Movie, seperti dilansir dari Instagram @raihaanun.

Foto OOTD

Gaya OOTD Raihaanun dalam balutan kemeja biru dipadukan dengan blazer motif warna abu-abu dan rok mini. Dia juga tampil anggun memakai high heels dan shoulder bag warna putih.

"Idola gue cakep banget ya Allah," kata @inan***

"Cantik banget," sambung @gitap***

Bergaya ala Gucci Girl

Dalam momen itu, Raihaanun tampil ala Gucci Girl. Busana yang ia pakai dari kepala hingga ujung kaki dari brand Gucci. Wanita 35 tahun iti pose bersandar ke kaca sambil melihat ke bawah, ia pose bak model profesional.

Tampil dengan makeup bold

Penampilan Raihaanun di foto ini terlihat berbeda, sebab dia memakai makeup bold di area matanya. Kemudian dia menambahkan lipstik warna merah maroon yang membuat gayanya makin berkelas.

Untuk tampilan rambutnya sendiri, Raihaanun memilih dicepol dan dia menambahkan aksesori anting dan kalung berwarna emas.