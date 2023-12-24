4 Ide Gaya Rambut Tampil Cantik di Hari Natal ala Selebriti Indonesia, Ada Fuji hingga Pevita Pearce

PERAYAAN Natal merupakan momen yang ditunggu-tunggu oleh Umat Kristiani. Selain beribadah, perayaan Natal juga menjadi momen untuk berkumpul bersama dengan sanak saudara.

Tentunya dalam merayakan momen Natal, Anda harus mempersiapkan penampilanmu untuk hari yang spesial ini. Bukan hanya outfit ataupun make up, gaya rambut juga perlu diperhatikan demi menunjang penampilanmu. Berikut beberapa inspirasi gaya rambut untuk rayakan Hari Natal dari deretan selebriti Indonesia, dikutip berbagai sumber, Minggu (24/12/2023).

1. High Ponytail: Terinspirasi dari penyanyi muda Mahalini. Gaya rambut High Ponytail masih menjadi tren dan digandrungi sebagian besar wanita. Selain mudah untuk diterapkan, gaya rambut ini juga memberikan kesan elegan sekaligus rapi.

(Foto: Instagram Mahalini)

Gaya rambut High Ponytail juga dapat menyesuaikan berbagai model outfit dan aktivitas, apa lagi bagi Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan. Anda juga bisa menambahkan aksesoris pada rambut apabila dirasa terlalu simple atau ingin menambahkan kesan cute pada gaya rambut yang satu ini.

2. Short Wavy Hair : Cocok untuk yang memiliki rambut pendek, gaya rambut Short Wavy Hair seperti Pevita Pearce ini bisa jadi inspirasi bagi yang antiribet dan tetap santai. Meskipun terkesan simple, gaya rambut short Wavy Hair juga dapat memberikan tampilan yang fresh tapi tetap menawan.

(Foto: Instagram Pevita Pearce)