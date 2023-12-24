5 Inspirasi Gaya Nail Art Cantik Menyambut Hari Natal

PERNAK pernik serba Natal selalu jadi hal yang menyenangkan. Jelang perayaan ini, tentu Anda yang merayakannya perlu tampil spesial untuk merayakan momen penuh suka cita bersama orang-orang terkasih di suasana penuh suka cita.

Tak cuma dari segi busana, melakukan perawatan kuku hingga nail art yang lucu dan unik bisa Anda lakukan untuk memeriahkan momen Natal. Tak perlu bingung, ada beberapa inspirasi nail art yang menggemaskan khas nuansa Natal. Penasaran bagaimana inspirasinya? Yuk simak lima inspirasi gayanya, sebagaimana dilansir Contry Living, Minggu (24/12/2023)

1. Lampu Natal: Lampu natal ini biasanya dikenakan sebagai hiasan pohon Natal yang merah. Gaya nail art ini memerlihatkan base kuku berwarna krem. Nuansa kutek hitam juga digunakan untuk memberi kesan kabel-kabel pada lampu Natal ini. Tak lupa dengan ornamen warna warni untuk memberi kesan ceria dan lampu Natal yang sesungguhnya.

2. Berry Christmas: Natal yang identik dengan warna merahnya yang menyala. Warna ini cocok untuk jadi inspirasi nail art berry christmas. Berry christmas berarti motif buah berry dengan warna merah burgundy yang elegan, dan bisa mengkombinasi warna dasar kukunya dengan merah dan krem untuk memberi kesan netral.

