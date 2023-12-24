Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Inspirasi Gaya Nail Art Cantik Menyambut Hari Natal

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |21:00 WIB
5 Inspirasi Gaya Nail Art Cantik Menyambut Hari Natal
Gaya nail art untuk Natal, (Foto: Kroshka_Nastya/ Freepik)
A
A
A

PERNAK  pernik serba Natal selalu jadi hal yang menyenangkan. Jelang perayaan ini, tentu Anda yang merayakannya perlu tampil spesial untuk merayakan momen penuh suka cita bersama orang-orang terkasih di suasana penuh suka cita.

Tak cuma dari segi busana, melakukan perawatan kuku hingga nail art yang lucu dan unik bisa Anda lakukan untuk memeriahkan momen Natal. Tak perlu bingung, ada beberapa inspirasi nail art yang menggemaskan khas nuansa Natal. Penasaran bagaimana inspirasinya? Yuk simak lima inspirasi gayanya, sebagaimana dilansir Contry Living, Minggu (24/12/2023)

1. Lampu Natal: Lampu natal ini biasanya dikenakan sebagai hiasan pohon Natal yang merah. Gaya nail art ini memerlihatkan base kuku berwarna krem. Nuansa kutek hitam juga digunakan untuk memberi kesan kabel-kabel pada lampu Natal ini. Tak lupa dengan ornamen warna warni untuk memberi kesan ceria dan lampu Natal yang sesungguhnya.

2. Berry Christmas: Natal yang identik dengan warna merahnya yang menyala. Warna ini cocok untuk jadi inspirasi nail art berry christmas. Berry christmas berarti motif buah berry dengan warna merah burgundy yang elegan, dan bisa mengkombinasi warna dasar kukunya dengan merah dan krem untuk memberi kesan netral.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/611/3191078/viral-oNfx_large.jpg
Hati-Hati Tren Kuku Cantik Ini Punya Risiko Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/612/3009027/viral-nail-art-bertema-makanan-ada-udang-hingga-mie-jVcNtFBQfa.jpg
Viral Nail Art Bertema Makanan, Ada Udang hingga Mie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/611/2935181/inspirasi-gaya-nail-art-cantik-dan-gemas-untuk-perayaan-natal-bDcniMxMFY.jpg
Inspirasi Gaya Nail Art Cantik dan Gemas untuk Perayaan Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/26/611/2890255/4-nail-art-yang-viral-karena-dipamerkan-hailey-bieber-WITW5MptQE.jpg
4 Nail Art yang Viral karena Dipamerkan Hailey Bieber
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/12/611/2342903/5-tren-gaya-nail-art-yang-bakal-ngehits-di-2021-NsLYyscWfE.jpg
5 Tren Gaya Nail Art yang Bakal Ngehits di 2021
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/02/05/611/2163975/buat-nail-art-virus-korona-wuhan-salon-ini-dikritik-netizen-hnmSU4qDY7.jpg
Buat Nail Art Virus Korona Wuhan, Salon Ini Dikritik Netizen
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement