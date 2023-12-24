Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

3 Cara Mudah Menjaga Pori-pori Tetap Bersih di Cuaca Panas

Meila Ayu Dina , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |14:00 WIB
3 Cara Mudah Menjaga Pori-pori Tetap Bersih di Cuaca Panas
Cara menjaga pori-pori tetap bersih, (Foto: Freepik)
A
A
A

DI musim apa pun sejatinya kebersihan kulit terutama kulit wajah harus sangat diperhatikan, termasuk di musim cuaca panas seperti saat ini.

Tidak hanya musim dingin, tentu di musim panas sekalipun seperti sekarang ini kita harus tetap menjaga kulit wajah agar pori-pori tetap bersih. Cuaca panas dengan paparan terik sinar matahati identik dengan berlomba-lomba memakai tabir surya dengan SPF tinggi, tetapi bagaima jika permasalahannya ada di pori-pori yang sedang tersumbat?

Pori-pori yang tersumbat tak hanya membuat wajah jadi kurang bersih, tapi juga akan menghalangi seluruh penyerapan produk skincare yang diaplikasikan sehari-hari. Alhasil manfaat pun tak akan didapat. Makanya, wajib tahu cara menjaga pori-pori tetap bersih di musim cuaca panas seperti saat ini, dikutip dari Times of India, Minggu (24/12/2023) berikut tiga tips mudahnya

1. Pakai Air Mawar: Ini bisa digunakan untuk membersihkan kulit wajah loh! Selain itu bisa campurkan dengan lotion astringen yang membantu mengecilkan pori-pori di kuli wajahmu. Bagi Anda dengan kulit berminyak dan berjerawat, bisa juga mencampurkan air mawar dengan jus mentimun dengan perbandingan yang sama. Hal ini membantu membersihkan dan menutup pori-pori wajah.

Halaman:
1 2
      
