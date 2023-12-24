Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kaleidoskop 2023: Berbagai Penyakit yang Menyerang Sepanjang 2023

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |01:00 WIB
Kaleidoskop 2023: Berbagai Penyakit yang Menyerang Sepanjang 2023
Deretan penyakit yang menyerang selama tahu 2023. (Foto: Freepik.com)
BERBAGAI penyakit telah menyerang Indonesia sepanjang 2023. Penyakit ini terus bermutasi sehingga lebih cepat menular di masyarakat. Meski demikian, hingga saat ini pemerintah Indonesia masih bisa mengendalikan penyakit ini dengan sangat baik.

Lantas apa saja penyakit yang menyerang Indonesia sepanjang 2023? Merangkum dari berbagai sumber, Selasa (26/12/2023) berikut ulasannya.

1. Covid-19

Kasus Covid-19 sempat melandai pada awal 2023. Bahkan Presiden Joko Widodo memutuskan status pandemi Covid-19 berubah menjadi endemi mulai Rabu 21 Juni 2023. Jokowi menjelaskan bahwa alasan pemerintah memutuskan status endemi saat ini dikarenakan angka konfirmasi harian Covid-19 mendekati nihil.

Sayangnya menjelang akhir tahun kasus Covid-19 di dunia kembali melonjak akibat varian anyar dengan kode JN.1. Varian ini menyebabkan lonjakan kasus di sejumlah negara, salah satunya Singapura yang merupakan tetangga terdekat Indonesia.

Covid-19

Diprediksi puncak Covid-19 terjadi pada Januari 2024 akibat mobiltas masyarakat yang tinggi pada saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

2. Leptospirosis

Pada awal 2023, Indonesia juga sempat dilanda wabah leptospirosis akibat curah hujan yang tinggi. Dari data yang dipaparkan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Semarang, Dr. dr. Muchlis Achsan Udji Sofro SpPD KPTI MKM FINASIM.

Jumlah kasus leptospirosis sejak Januari sampai Febuari 2023 terlapor sudah 23 kasus dan enam angka kematian. Melihat terus munculnya kasus di masyarakat, dr. Muchlis mengingatkan, penyakit leptospirosis pada dasarnya bisa terjadi mana saja.

Mengingat penyakit satu ini bisa menyerang usia manapun, anak-anak hingga orang dewasa, dr. Muchlis mengimbau setiap orang harus melakukan upaya pencegahan agar tidak terinfeksi leptospirosis. Mulai dari kebersihan diri sendiri, keluarga hingga lingkungan.

