Cara Menentukan Olahraga yang Cocok untuk Anak, Ini Penjelasan Dokter

OLAHRAGA merupakan aktivitas fisik yang harus dilakukan. Banyak manfaat yang bisa didapatkan tubuh bila rajin olahraga. Bagi anak sendiri, olahraga bisa meningkatkan daya tahan tubuh, mengasah survival skill, mengurangi stres, dan masih banyak lagi.

Guru Besar Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof DR dr Rini Sekartini, SpA(K) mengatakan untuk bisa membuat sang anak menyukai olahraga, sebaiknya dipilihkan olahraga yang tepat.

Lantas bagaimana cara memilih olahraga yang cocok untuk anak?

Dokter Rini mengatakan jenis olahraga yang ada sebaiknya dikenalkan, nantinya anak akan melihat apa yang mereka suka.

“Segala olahraga bisa diperkenalkan atau diperlihatkan, mulai dari yang lebih dekat dulu misalnya sarana di rumah dan dicontohkan,” ujar dr Rini dalam webinar belum lama ini.

Dokter Rini menambahkan biasanya kalau orang tuanya suka olahraga, anaknya juga akan terbawa. Untuk itu, dia menyarankan kepada para orang tua untuk tidak mager atau malas gerak mengajak anak-anak olahraga atau beraktivitas.

“Waktu masa pandemi sering diajarkan (olahraga) karena nggak boleh keluar rumah, coba di rumah dengan sarana sederhana. Kasih kesempatan olahraga kalau nggak suka jangan dipaksa. Orang tua harus mencontohkan kalau orang tuanya mager anaknya nggak mau bergerak,” tuturnya.