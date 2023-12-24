Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Cara Menentukan Olahraga yang Cocok untuk Anak, Ini Penjelasan Dokter

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |10:00 WIB
Cara Menentukan Olahraga yang Cocok untuk Anak, Ini Penjelasan Dokter
Cara menentukan olahraga untuk anak. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

OLAHRAGA merupakan aktivitas fisik yang harus dilakukan. Banyak manfaat yang bisa didapatkan tubuh bila rajin olahraga. Bagi anak sendiri, olahraga bisa meningkatkan daya tahan tubuh, mengasah survival skill, mengurangi stres, dan masih banyak lagi.

Guru Besar Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof DR dr Rini Sekartini, SpA(K) mengatakan untuk bisa membuat sang anak menyukai olahraga, sebaiknya dipilihkan olahraga yang tepat.

Lantas bagaimana cara memilih olahraga yang cocok untuk anak?

Dokter Rini mengatakan jenis olahraga yang ada sebaiknya dikenalkan, nantinya anak akan melihat apa yang mereka suka.

Anak olahraga

“Segala olahraga bisa diperkenalkan atau diperlihatkan, mulai dari yang lebih dekat dulu misalnya sarana di rumah dan dicontohkan,” ujar dr Rini dalam webinar belum lama ini.

Dokter Rini menambahkan biasanya kalau orang tuanya suka olahraga, anaknya juga akan terbawa. Untuk itu, dia menyarankan kepada para orang tua untuk tidak mager atau malas gerak mengajak anak-anak olahraga atau beraktivitas.

“Waktu masa pandemi sering diajarkan (olahraga) karena nggak boleh keluar rumah, coba di rumah dengan sarana sederhana. Kasih kesempatan olahraga kalau nggak suka jangan dipaksa. Orang tua harus mencontohkan kalau orang tuanya mager anaknya nggak mau bergerak,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/482/3192538/olahraga-7Zdq_large.jpg
4 Rekomendasi Olahraga yang Tepat Usai Perayaan Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/482/3192077/padel-dAwH_large.jpg
10 Olahraga yang Jadi Google Trend 2025 Indonesia, Nomor Satu Bukan Padel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/483/3158110/jalan_kaki-xo5D_large.jpg
Berapa Minimal Durasi Jalan Kaki untuk Kesehatan Jantung?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/483/3156430/lari-B145_large.jpg
Apakah Boleh Berlari saat Sedang Flu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/483/3155112/olahraga-tMXg_large.jpg
4 Olahraga yang Cocok untuk Penderita Darah Rendah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/481/3152102/lari-P2sJ_large.jpg
6 Tips Aman Berolahraga di Cuaca Dingin, Nomor 3 Penting Banget
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement