3 Minuman Ini Sebabkan Urin Berbau Tidak Sedap, Pastikan Tidak Mengonsumsinya

BUANG air kecil dengan warna urin bening hingga kuning pucat adalah hal yang wajar dan menandakan tubuh sehat. Namun tampaknya Anda harus berhati-hati jika urin mengeluarkan bau yang tak sedap.

Jika urin Anda mulai berbau aneh, itu mungkin karena makanan tertentu yang dikonsumsi. Sebab, urin berasal dari sisa-sisa proses pencernaan. Melalui urin, sisa pencernaan yang beracun dikeluarkan dari tubuh.

Namun, pasti akan tidak nyaman jika urin memiliki bau yang sangat menyengat. Untuk menghindari bau urin yang menyengat dan tidak sedap, cobalah untuk menghindari tiga makanan dan minuman yang membuat urin menjadi bau seperti dirangkum dalam Times of India, Senin (25/12/2023).

1. Kopi





Minum kopi secara teratur dapat menyebabkan urin berbau tidak sedap. Senyawa yang ditemukan dalam kopi dapat memberikan bau yang lebih kuat dan berbeda pada urin. Selanjutnya, kafein adalah diuretik.

Jadi, dengan konsumsi kopi yang berlebihan, Anda bisa menghasilkan lebih banyak urin dan menjadi dehidrasi. Hal ini juga dapat menyebabkan urin terkonsentrasi dan bau yang lebih pekat.

2. Bawang putih

Bawang putih dan bawang memiliki bahan kimia yang mengandung sulfur. Ketika kandungan tersebut masuk ke dalam tubuh, mereka dapat mencemarkan bau urin Anda. Bau ini umumnya disamakan dengan kubis busuk atau telur busuk.