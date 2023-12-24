Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Ramai Disebut di Debat Cawapres, Apa Bedanya Stunting dengan Gizi Buruk?

Chindy Aprilia , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |20:00 WIB
Ramai Disebut di Debat Cawapres, Apa Bedanya Stunting dengan Gizi Buruk?
Perbedaan stunting dengan gizi buruk, (Foto: Jcomp/Freepik)
A
A
A

ISU stunting di Indonesia baru-baru ini ramai muncul disebut dalam gelaran debat Cawapres, tepatnya oleh calon wakil presiden RI nomor urut dua, Gibran Rakabuming.

Sebetulnya apa yang dimaksud dengan stunting? Mengapa ini jadi isu masalah kesehatan tersebut terus diperdebatkan? Secara medis, dijelaskan oleh dokter sekaligus Healthy Educator, dr. Nadia Alaydrus stunting sendiri merupakan kondisi ketika pertumbuhan anak itu lambat, sehingga tubuhnya itu lebih pendek daripada pertumbuhan normal seusianya.

Stunting, berbeda lagi dengan gizi buruk. Gizi buruk dikatakan dr.Nadia biasanya terlihat dari kondisi kulit yang kering, otot yang mengecil, dan perut yang membuncit pada anak.

 BACA JUGA:

“Stunting itu diukur dari perbandingan tinggi badan dengan usia, sedangkan gizi buruk itu diukur dari berat badan,” kata dr Nadia, dikutip dari akun TikTok miliknya @nadialaydrus, Minggu (24/12/2023)

 BACA JUGA:

Lebih lanjut, untuk penyebab anak mengalami stunting biasanya disebabkan karena kekurangan zat gizi dalam jangka panjang, terutama di 1000 hari pertama kehidupan anak. Sedangkan gizi buruk, dipicu karena anak mengalami kekurangan zat gizi dalam waktu yang relatif biasanya lebih singkat.

Halaman:
1 2
      
